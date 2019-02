El proyecto del transporte regular de autobús prevé líneas "exprés" a los hospitales y a la universidad

El nuevo Plan de Transporte Público de Galicia, que acaba de salir a exposición pública, diseña en la comarca de O Morrazo un mapa de transporte regular de autobús muy parecido al que se está realizando, aunque incorpora como líneas regulares y "exprés" (pocas paradas) las que se están realizando a los centros hospitalarios vigueses, del Meixoeiro y Álvaro Cunqueiro, a la Ciudad Universitaria de Vigo (CUVI) o incluso a Citroën, que ahora se prestan como de uso especial, incluso algunas pagadas por trabajadores. El Plan incluye en O Morrazo un nuevo plan de explotación para la concesión denominada XG-525 que pasa a llamarse XG-625 y que está realizando una UTE formada por seis empresas liderada por La Unión (Monbús). La Consellería de Infraestructuras tiene previsto sacar a información pública, en la segunda mitad del año, la otra concesión que tiene Cerqueiro.

El plan de explotación de la XG-625, que saldrá a contrato por 10 años, abarca los municipios de Cangas, Moaña, Bueu y Marín y sus conexiones a Vigo, Pontevedra y Vilaboa. Figura en el número 20 de los 101 planes de explotación de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera que la Dirección Xeral de Mobilidade ha sacado a información pública en Galicia para la presentación de alegaciones y posteriormente para sacar a concurso.

En el proyecto de explotación para O Morrazo se contemplan 32 líneas entre las que se incluyen cuatro nuevas de transporte escolar integrado, es decir compartido, nuevamente en Moaña que ya tiene implantado este sistema desde el comienzo del curso escolar. Hay que recordar que la Xunta tuvo que realizar una licitación con carácter urgente de la línea cuando en 2016 algunas de las empresas de transportes renunciaron a sus concesiones y para que siguiera el servicio público. En aquella situación se vio afectada O Morrazo con esta concesión y se adjudicó posteriormente a la misma empresa, con la alianza de otras cinco, aunque con mejoras en la concesión como ese transportr escolar integrado. Pero la licitación solo era por dos años, quefinaliza en agosto, mientras no concluía el plan de Transportes de Galicia por la obligación de la Unión Europea a que en 2019 se licitara un procedimiento abierto para todo el transporte público de viajeros por carretera.

Los principales cambios que se contemplan para la concesión de O Morrazo, según refleja el documento y tras un trabajo de campo, aluden a los hospitales: "Se ha previsto la creación de una línea nueva de naturaleza exprés (pocas paradas) que proporcione servicio de naturaleza directa a los cascos urbanos de Bueu, Cangas y Moaña con los principales centros hospitalrios de Vigo, Meixoeiro y Álvaro Cunqueiro, además de la Ciudad Universitaria de Vigo (CUVI)". En este caso incluyen a Bueu dentro del área sanitaria de Vigo, aunque tendrá que determinarse si fue por error. Otra mejora, es la ampliación del recorrido de la línea que conecta Cangas con Bouzas hasta el complejo de la Zona Franca con mayor nivel de servicio para ajustarse mejor a las necesidades de movilidad laboral de los trabajadores.El plan contempla la mejora de la línea Cangas-Pontevedra por Vilaboa y establece una nueva línea entre Bueu, Marín y el colegio de Placeres para atender las demandas de la comunidad educativa, que no tiene derecho a transporte escolar gratuito; así como mejora la accesibilidad a las parroquias de San Tomé y San Xulián, mediante la modificación parcial del recorrido de la línea regular de uso general Marín-Seixo. Por último se integran una serie de servicios de transporte especial, en particular de transporte escolar, que pasan a prestarse como servicios de uso general, con reserva de plazas para determinado personal usuario; y que otros servicios se presten bajo demanda, sobre todo durante el período no lectivo, cuando la demanda es menor.

Los datos de explotación de esta línea reflejan una movilidad en el primer año enCcangas de 32.910 viajeros con Vigo;14.535 con Pontevedra, 10.067 con Bueu; 9.363 dentro del propio municipio; 6.101 con Marín y 30.207 con Moaña, además de 93 con Vilaboa. En el caso de Moaña, movería 38.360 con Vigo, y 806 con Pontevedra; 50.510 dentro del propio municipio; 750 con Bueu; 30.207 con Moaña y 204 con Vilaboa. Por lo que toca a Bueu tendría una movilidad de 14.273 viajeros con Pontevedra; 3.001 con Vigo; 10.067 con Cangas; 10.282 con Marín; 750 con Moaña y 1.241 dentro del propio municipio.El estudio estima una demanda de tasa de crecimiento anual de pasajeros de uso general (sin tener en cuenta la reserva de plazas para escolares) durante la duración del contrato, de un 2,96% de media ponderada.

En la concesión, la Administración realizará reserva de plazas para escolares en los municipios de Vilaboa, Moaña, Marín y Pontevedra. Moaña es el municipio con la previsión de demanda estimada más alta, -814-. Vilaboa figura con 85, Marín con 115 y Pontevedra, con 31, aunque la evolución es negativa, con una media ponderada de -2,71%.

En cuanto a la viabilidad económica, el anteproyecto confirma que el operador deberá de recibir una compensación económica de la Administración derivada del cumplimiento de un servicio público. El número de vehículos que se propone para la concesión es de 30 (12 con más de 55 plazas; 10, de 39 a 55; y 8, de 26 a 38) y el personal humano lo formarían 27 conductores y 19 acompañantes.