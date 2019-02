El propietario de la pista de hielo de Moaña reclama su pago a la comisión

La pista de hielo de Moaña, que promovió la Comisión de Fiestas del Carmen como la gran novedad en las Navidades de este municipio y que se había planteado como una forma de recaudar fondos para sufragar los festejos del verano, empezó con problemas de financiación y ha acabado en peor situación. El propietario de la instalación y director de la empresa Very Nice Europa, Hugo Sadofischi, recogía ayer la instalación en la alameda moañesa quejándose de que la Comisión de Fiestas del Carmen no le había pagado ni 4.000 euros de los 30.000 de su coste.

El empresario asegura que el acuerdo inicial era de que la comisión le pagaría una parte antes de la instalación y la otra al estar funcionando. Reconoce que el presidente Carlos Lens, le comunicó que tenían muchos problemas para afrontar el pago y él ofreció un plan de pagos con pagarés de 5.000 euros por semana hasta completar la cantidad, incluso pidió colaboración al Concello. La previsión era que la pista permaneciera en Moaña todo el mes de enero, como así ha sido.

Hugo Sadofischi señala que habló con el presidente del Carmen para que se le abonara la deuda y que él le contestó que tendría que esperar a cuando empezaran a recaudar para las fiestas, en una situación que considera inadmisible. Añade que si la pista no funcionó fue porque se hizo mala gestión, que él llegó a presentarles un plan de promoción con la responsable de marketing de su empresa, pero "no se hizo nada".

Lens reconoce que no se le pudo pagar al empresario pero asegura que ya se le había advertido desde el 8 de enero que la pista no estaba dando la recaudación que se esperaba y que no podían seguir.

Dice que cuando les pidió una primera entrega de 15.000 euros antes de la instalación y otra de 15.000 una vez en funcionamiento, él ya le dijo que no podía ser y que les respondió que no se preocuparan. que extendía unos pagarés, a lo que también Lens le dijo que no podían hacer frente, pero "nos animó diciendo que la pista se pagaba sola".

pero los gstos de la pista no han dado para esto. Recuerda que él intentó desde un primer momento tener el apoyo del Concello y que había presentado como colchón económico para la pista, un mercadillo de navidad, que el Concello rechazó como también ayudar con el gasto de luz d ya que al no poder enganchar por potencia a la red municipal, había que producirla con un generador que consumía mucho combustible. Añade que él mismo ha pagado de su bolsillo a un vigilante por las noches en la pista.