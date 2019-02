PP y BNG suspenden el acuerdo plenario para el concurso de ideas en Banda do Río

Numerosos vecinos de Banda do Río acudieron ayer a la sesión plenaria. // Santos Álvarez

La humanización de Banda do Río deberá esperar, antes incluso de que existiese un plan para la misma. Partido Popular y BNG sumaron sus votos para suspender el acuerdo unánime de la corporación de mayo de 2018 por el que se acordaba promover un concurso de ideas para la elaboración de un proyecto de humanización del céntrico barrio buenense. Lo hicieron con los votos en contra de los ediles de PSdeG-PSOE y ACB-SON y en una sesión plenaria al que asistieron más de medio centenar de vecinos de la zona. La moción triunfadora, auspiciada por los populares y que se debatió por urgencia, incluía otro punto, el de adoptar un nuevo acuerdo consensuado en el seno de la comisión de seguimiento, la misma que desde el gobierno local se apostó por paralizar hasta que se celebren las elecciones municipales de mayo.

Fue un pleno lleno de matices, de posicionamientos difíciles, en el que los cuatro grupos coincidieron en señalar la necesidad de que el barrio de Banda do Río cuente con un gran proyecto para a continuación divergir en sus posturas. El edil de ACB-SON, Julio Villanueva, fue el primero en abrir las hostilidades al dar lectura al escrito de un vecino en el que inquiría al alcalde el por qué "botar abaixo un concurso de ideas apoiado por todos os grupos políticos cando dicía que era moi bo para o barrio". Félix Juncal dijo compartir la práctica totalidad de lo expresado en el texto, pero subrayó que "por enriba de todo ten que estar a paz social". En ese sentido, felicitó a la Asociación de Vecinos de Banda do Río "polo seu gran traballo" pero recordó que también hay "unha parte importante da veciñanza en contra", y aprovechó para cargar contra el PP "polas formas" en la que presentó la moción mientras le daba su respaldo en el fondo de la misma.

José Manuel Vilas, del PSOE, puso entonces de manifiesto el "sinsentido de debatir esta moción se vostede suspende a comisión" y apostó por mantener la misma, instando a los vecinos a participar para elegir qué hacer con el barrio. "Que decidades vós e non vos veña desde arriba", dijo, para que no ocurra "como no proxecto de A Pedra ou da piscina".

"Ideal"

El portavoz del PP, Manuel Pires, subrayó que su grupo consideraba "ideal" el trabajo de una comisión de seguimiento, "porque o importante é contar coa opinión dos veciños", pero remarcó la existencia de un malestar vecinal. "Aquí está todo descontrolado", manifestó, criticando el hecho de que en la citada comisión solo estuviese representada una de las partes, si bien en la última reunión de la misma [en la que él disculpó su ausencia] ya estaban los vecinos opositores. Y añadió que "tampouco é lóxico deixalo para a seguinte corporación". Asimismo, justificó su decisión de pedir dejar sin efecto el acuerdo plenario de mayo del año pasado en que "se un acordo da corporación non queda claro, hai que aclaralo" y que si se dejaba sin efecto, "poderiamos seguir coa comisión de seguimento".

Julio Villanueva cerró entonces su intervención manifestando que él contaba con 368 votos en los anteriores comicios, "que son máis que as firmas que se presentaron [350 en total]" y advirtió sobre el "precedente" que se podía crear con la anulación del acuerdo plenario tomado por unanimidad, a la vez que instó a "un concurso de ideas no que cada un aporte a súa visión".

Previamente el pleno aprobó el reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 372.000 euros, destinado principalmente a pagar el canon de la basura de Sogama (unos 330.000) y facturas de la empresa eléctrica Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), aprobado con los únicos votos a favor de los ediles del BNG, mientras que PSOE y ACB-SON votaron en contra reprochando al gobierno el uso habitual de esta fórmula. El PP se abstuvo.