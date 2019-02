Mercedes Giráldez asumirá el área de Cultura y Chillón, la de Normalización Lingüística

La asamblea del BNG decidió que el grupo municipal de Cangas debe continuar con la concejalía de Cultura y Normalización Lingüística de la que dimitió la semana pasada el concejal nacionalista Héitor Mera. Pero el grupo municipal del BNG dividirá esfuerzos: el concejal de Educación y Deportes se ocupará de lo relacionado con la Normalización Lingüística y la portavoz nacionalista y líder de esta organización política, Mercedes Giráldez, se ocupará de la de Cultura, en la que ya tiene experiencia, por que ocupó esta cartera en la última fase del gobierno tripartito que presidía Clara Millán. Ésta será la propuesta que hoy eleve Mercedes Giráldez al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) que es quien tiene que realizar el nombramiento. Al parecer, no estaba my claro que la asamblea del BNG apostara por quedarse con el área que había abandonado Héitor Mera. Había división de opiniones. Mercedes Giráldez afirma, de nuevo, que siguen con ella por lealtad con la ciudadanía.

Merchi Giráldez ya anunció ayer al término de la asamblea que su intención es continuar con la programación que había marcado su antecesor en el cargo, que no se prohibirá el Enterro do Momo, que forma parte del entroido tradicional de Cangas, pero que su organización por parte de la comparsa Os de Sempre no va a estar subvencionada por el Concello de Cangas. "O entroido non se pode prohibir. Pero para recibir axudas do concello hai que cumplir unhas bases, que Os de Sempre non están dispostos. De todas formas o primeiro que quero facer e repasar as actas dos tres encontros que tiveron lugar para organizar o entroido en nas que participaban as murgas e os técnicos de Cultura do Concello de Cangas. O entroido non é algo que organice o Concello, como as Festas do Cristo. O que fai e colaborar coas murgas e as comparsas, como no caso do Festival de Comparsas que se celebra no auditorio".

Mercedes Giráldez se ve obligada a respetar la programación de Héitor Mera, de lo contrario dejaría en evidencia al concejal que dimitió por entender que el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, había sido desleal y entrometerse en su área al asegurar que el "Enterro do Momo" contaría con el apoyo logístico del Concello de Cangas. El regidor asegura que siempre se refirió al apoyo logístico relacionado a la seguridad del evento, no al dotar de medios y subvenciones municipales a Os de Sempre para celebrarlo.

Esta decisión salomónica de dividir el área que llevaba Héitor Mera tiene que ser sometida a la consideración del alcalde. Pero hay que señalar que el BNG estuvo apunto de asentar otro golpe al tripartito en el caso de que prosperase la propuesta para que fuesen los otros grupos del gobierno local los que se hicieran cargo de la concejalía de Cultura e Normalización Lingüística.