El PSOE acusa a Félix Juncal de pensar solo en su interés personal

El edil del PSdeG-PSOE de Bueu, José Manuel Vilas, acusa al regidor buenense, Félix Juncal, de "eludir su responsabilidad" y de "evitar cualquier tipo de debate en la calle", una postura que responde, en su opinión, al temor de las críticas y de la pérdida de votos ante las próximas elecciones municipales. Vilas asegura que Juncal "piensa en sus intereses personales, no en los del pueblo, y la gente debe saberlo".

El concejal socialista asegura que detrás de la suspensión de una futura humanización de Banda do Río hay tres problemas diferenciados: "La falta de consenso entre vecinos del barrio y la asociación de reciente creación, las diferencias internas que existen entre miembros del Partido Popular y que el BNG no tiene una idea clara ni un proyecto de futuro para Bueu, salvo acciones puntuales como la piscina", afirma. Ante eso, se pregunta por qué debería votar para anular el acuerdo plenario y subraya que "no es momento ni de dar pasos atrás ni de generar debates innecesarios"