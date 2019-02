La Asociación de Vecinos de Banda do Río rechaza que se paralice la humanización

La Asociación de Vecinos de Banda do Río ha mostrado su rechazo a la decisión del gobierno local de suspender la comisión de seguimiento para la humanización de la zona, lo que para el colectivo es, de facto, "anular o acordo plenario para promover un concurso de ideas para a humanización integral do noso barrio", una iniciativa que, recuerda, foi adoptada por unanimidade de toda a corporación municipal. Para la asociación esto supone "unha oportunidade perdida", ya que considera complicado que se pueda aunar de nuevo "tantas administracións e visións políticas como se puxeron nesta ocasión", y culpa de este paso atrás a "xentes de estreitas miras que foron enganados por manipuladores sen escrúpulos".

La asociación recuerda las dificultades de encarrilar una actuación en un barrio en el que hay hasta tres administraciones distintas con competencias (Portos, Costas y la propia Xunta de Galicia) y apunta que las gestiones realizadas consiguieron la implicación de todas ellas. También se promovió el acuerdo plenario para el concurso de ideas, "xa que son os técnicos os que propoñen as alternativas, e logo as institucións e os veciños que escollan a que consideren a que mellor se adapte ao barrio". Asimismo, añaden, se logró la colaboración del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para que trabajase de forma conjunta con la comisión de seguimiento a fin de plantear diferentes posibilidades para poder optar después "á que mellor se adaptara ás nosas necesidades".

Sin embargo, la agrupación vecinal asegura que pronto "pequenos grupos" comenzaron a "boicotear as reunións todo con tal de conseguir acoso e derribo". En este sentido, critican que "os políticos do noso municipio non souberan reaccionar a esta situación plantexada" y cargan concretamente contra dos. En primer lugar contra el Partido Popular porque "presionado por un grupo de veciños contrarios á proposta rompe o consenso acadado presentando unha moción pedindo a anulación do acordo". La misma será debatida en el pleno de esta tarde. Y en segundo lugar al equipo de gobierno "porque parece disposto a apoiala polo que teñen manifestado".

La asociación asegura no comprender estas posturas ya que cuatro meses atrás "todos pensabamos que era a mellor forma de renovar todos os servicios que están obsoletos, mellorar a imaxe do barrio e poñer en valor a praia". Y finalizan felicitando de forma irónica "a ese grupo de veciños opositores que conseguiron acadar o seu obxectivo, aínda que non compartamos nin os métodos nin as formas. Nós nunca propuxemos nin defendemos a peatonalización". A la vez, muestran su agradecimiento a PSOE y ACB-SON "pola súa coherencia e valentía. A cobardía política a curto prazo pode dar réditos electorais pero á larga, o tempo pon a cada un no seu lugar".