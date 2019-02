Ramallo: "Marín tiene que afrontar la construcción del parking subterráneo"

La alcaldesa y candidata del PP a las municipales de mayo, María Ramallo, anunció ayer como su gran reto para el próximo mandato, la construcción de un aparcamiento subterráneo, proyecto por el que Marín viene suspirando desde hace décadas. Asimismo, destaca el incremento de plazas de aparcamientos gratuitos y en superficie, pese a las críticas de la oposición.

El Partido Popular analiza las dos zonas para la construcción de este parking que serían el espacio portuario y el parque Eguren, barajadas por los distintos gobiernos locales y colectivos vecinales.

Ramallo entiende que la primera opción tiene su "complejidad" por la zona de relleno y resalta que el estudio proponía varias alternativas en alguna de las cuales limitaba la capacidad a una sola planta y en consecuencia tendría además que el propio concello aportar económicamente a su posterior explotación para que fuese viable. Considera que esta opción permitiría liberar una buena parte de la zona de coches, posibilitar el tan ansiado paseo de unión con el Paseo alcalde Blanco y mejorar esa conexión hacia el mar tan ansiada por todos. La parte negativa es la reducción de la actual zona de aparcamiento gratuito que se vería limitada.

En cuanto a la segunda alternativa, la del Parque Eguren, donde varias han sido los intentos de plasmarlo, recuerda que nunca se realizó un estudio que analice la superficie, el espacio que se utilizaría, los costes de su construcción y la viabilidad de los sótanos propuestos.

Este análisis, afirma, "se está realizando, ya que se elabora un estudio también geotécnico necesario". Con estos diagnósticos, dice Ramallo, "se estará en condiciones de tomar una decisión, que pasará siempre por la ejecución externa a través de una constructora y su posterior explotación, teniendo en ambos casos el ayuntamiento que invertir en los mismos para hacerlos viables desde el punto de vista económico".

Apunta la líder popular que "en el caso del parque Eguren el objetivo es seguir manteniendo el parque actual mejorado, mantener el espacio para actuaciones que permite consolidar conciertos y espectáculos al aire libre y utilizarse durante muchos días al año desde el aspecto infantil y deportivo".

Ramallo cree que "la crisis en muchas empresas constructoras generó que estos espacios y este tipo de obras no fuesen nada atractivas, hasta tal punto que el tan vendido y adjudicado Centro de Ocio que en el año 2008 tenía que realizarse con dos sótanos de aparcamiento en la zona portuaria, cuatro salas de cine, una bolera y varios espacios, resultó que no fue posible realizar ni la primera piedra, desembocando todo en un proceso fallido que generó hasta seis pleitos judiciales al Concello y al Puerto porque la empresa no fue capaz, por cuestiones económicas de realizar ni los primeros movimientos.

Para Ramallo, "es quizás ahora un mejor momento económico el que se abre, y también las expectativas que se pretenden deben ser más cercanas a la realidad".