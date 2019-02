El PSOE rechaza el aplazamiento y la moción del PP

El concejal del PSdeG-PSOE José Manuel Vilas ha mostrado su disconformidad con el aplazamiento del debate sobre la humanización del barrio de Banda do Río así como con la moción presentada por el Partido Popular al pleno de mañana en el que pide la anulación del acuerdo de la corporación para diseñar un proyecto para la céntrica zona del municipio.

Vilas apunta que en su opinión es el momento de "dar pasos adelante consensuados y no de dar pasos atrás" y subraya que cree que se están siguiendo las pautas para poder contar con un plan de calado para el barrio. "Creo que el concurso de ideas es la opción correcta", señala, en referencia a un documento que recoja todas las propuestas de los vecinos". En este sentido, añade que "soy contrario a que los proyectos se cocinen en la planta noble del concello y de que los vecinos se enteren a última hora de los mismos, cuando ya están concedidas las subvenciones, como ocurre con la humanización de la Rúa A Pedra".

Asegura no compartir la idea de aplazar el asunto para no interferir en las próximas elecciones municipales, "ya que cuenta con el consenso de todos los grupos, y entonces de igual manera tendríamos que parar todas las obras y proyectos municipales". Por último apunta que "el alcalde lleva años imponiendo soluciones en vez de consensuarlas y los vecinos no deben tener miedo a hacer oír su voz".