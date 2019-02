La Policía desaloja a dos personas que boicoteaban un acto a favor de Maduro

La Policía Local de Cangas se vio obligada el viernes por la tarde-noche a desalojar a dos súbditos de Venezuela que irrumpieron en un acto convocado por las entidades Solidaridad con Cuba y Venezuela que se celebraba en el salón de plenos del Concello de Cangas. El acto se anunció como "Venezuela, guerra mediática e antimperialismo. Asiste." Según el informe de la Policía Local, dos de los cuatros venezolanos que estaban en el salón de plenos habían acudió a boicotear el acto, con inequívocos gestos que impedían que el mismo se desarrollara con normalidad. Los agentes advirtieron en una ocasión a los dos opositores al régimen de Maduro que cejaran en su empeño, pero persistieron en su actitud por lo que tuvieron que ser desalojados por alteración del orden e intentar impedir la celebración de un acto público. Hubo un momento en e lque el propio secretario xeral de la CUT, Manolo Camaño, se encaró con uno de ellos, que estaba grabando lo que sucedía. Manolo Camaño invitó a las citadas personas a que marcharan con inequívocos gestos de malestar. La persona que grababa exigía que no lo tocara mientras Camaño le mostraba el camino para salir. Hubo incluso laguna palabra más alta que otra por parte del dirigente sindicalista, pero la intervención de la Policía Local hizo que el conflicto no fuera a mayores.

Manolo Camaño manifestaba ayer que no sabía quienes eran los que acudieron a "reventar" el acto, pero que estaban donde no debían. Insistió mucho en que fue un hecho aislado y que después el acto prosiguió con normalidad. Afirma que no escuchó lo que decían, pero está convencido de que se trata de las mismas personas que también fueron a otros actos donde se defiende la revolución bolivariana con el fin de bociotearlo. También recalca que el hecho de que la Policía Local se viera obligada a intervenir y a desalojar a las dos personas que estaban boicoteando el acto dice mucho de lo que pasó en el salón de plenos.