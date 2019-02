La ingeniera asturiana Ana Belén Martín se perfila como candidata del PSOE en Cangas

La ingeniera asturiana, vecina de Cangas, Ana Belén Martín Fernández, se perfila como la candidata del PSOE a la alcaldía del citado municipio. Ya no se trata de un rumor y su nombre fue confirmado en petite comité a afiliados y simpatizantes de Cangas. En la actualidad, Ana Belén Martín Fernández trabaja en una empresa del naval en Marín y anteriormente lo hizo en otro en la ría de Vigo. La más que probable candidata socialista viene de la mano, supuestamente, de la que fuera ministra de Agricultura y Pesca en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Elena Espinosa, que también fue presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo con el gobierno de Felipe González. En los corrillos socialistas de Cangas se asegura que fueron el secretario provincial del PSOE, David Regades, y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, quienes se encargaron de convencer a Ana Belén Martínez para que encabezara la lista socialista en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo.

Falta saber si el PSOE hará pasar a Ana Belén Martín Fernández por el trámite de la asamblea local, que en teoría debe respaldar al futuro candidato o candidata. Lo que parece cierto es que esta ingeniero asturiana es la que cuenta para los que mandan en la estructura orgánica del partido a nivel provincial y no le falta respaldo en la actual ejecutiva socialista. Sí quedaría pendiente el asunto de la secretaría xeral del PSdeG PSOE en Cangas, ahora en manos de Hugo Fandiño. No acostumbra a ser eficaz que haya un poder bicéfalo en el partido: grupo municipal y ejecutiva. Es lo que sucede ahora mismo con Alfredo Iglesias y es lo que sucedió en su momento con Encarna Santos. Tal y como está posicionado Alfredo Iglesias, éste exigiría que la candidata pasara por las urnas, como también lo exigió en su momento cuando el ex secretario socialista provincial Modesto PSOE decidió que fuese Héctor Otero el candidato a alcalde, allá por el año 2007.

Ahora mismo no caben elecciones a la ejecutiva socialista, excepto en el caso de que dimita el actual secretario xeral del PSOE de Cangas, que en Navidades aseguró a sus allegados que sería él el candidato a la Alcaldía de Cangas.

Sería la segunda vez que el PSOE se decanta por una mujer como cabeza de lista. La primera vez que lo hizo fue en el 1999, cuando decidió poner al frente de la candidatura a Encarna Santos, que repetiría después en 2003. La primera vez consiguió dos concejales y la segunda, tres.

La intención de la organización socialista es presentar oficialmente a Ana Belén Martínez Fernández como candidata el próximo fin de semana.

En estos momentos, los cuadros socialistas de Cangas estarían tratando de conformar una candidatura convincente para superar los 1.001 votos que tuvo Alfredo Iglesias en las elecciones de 2015.

Después de que el PP confirmara a José Enrique Sotelo como candidato y el BNG a Mercedes Giráldez, falta saber qué pasará con la izquierda, si concurre o no unida a las elecciones y también si José Luis Gestido liderará la lista de Ciudadanos o se mantendrá en el partido que fundó, Cangas Decide. Si se sabe que Gestido no dimitió de edil como Ciudadanos le exigía que lo hiciera si quería encabezar su lista.