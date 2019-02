Las cuentas del Cristo arrojan un déficit de 152.858 euros y 66.782 pendientes de reconocer

Intervención Municipal hizo públicas las cuentas del las Fiesta del Cristo de Cangas de 2018, las últimas que organizó el concejal dimisionario, Héitor Mera (BNG). En ellas se revela que el total de gastos alcanzó los 213.242 euros, de los que 146.459,75 euros fueron reconocidos y 66.782,77 euros están pendientes de este trámite. Por lo que se refiere a los ingresos, el importe total de liquidaciones emitidas alcanza los 60.383,91 euros, de los que 46.606,62 euros fueron ingresados y 13.777,29 están pendientes. El saldo final es de -152.858,61 euros.

Para el grupo municipal del Partido Popular que preside José Enrique Sotelo las cuentas son una vergüenza, máxime cuando se confeccionaron como unas fiesta sectarias como la propia programación indica. Añade que es un ejemplo más de gastos sin control y que pone de manifestó que la ausencia de Héitor Mera no se va a notar.

Para Cangas Decide, lo ocurrido estos últimos días (dimisión Héitor Mera como concejal de Cultura) no le extraña a nadie, "era un secreto a voces aunque algunos de los miembros del gobierno lo quieran ocultar, las discrepancias internas son constantes y la situación del Concello lo hacía presagiar. Aunque Héitor Mera quiera utilizar la disculpa de la injerencia del alcalde desautorizándolo en su afán de convertirse en un pequeño dictador, prohibiendo eventos culturales que le interesen o no, sabe que eso es una cortina de humo para ocultar el desastre realizado en su gestión cultura estos últimos cuatro años. Ya no solo Héitor Mera tendrá que explicar las cuentas de las Fiestas del Cristo que se celebraron el año pasado, sino que será el propio alcalde el que tenga que justificar el gasto desmedido que se ha realizado".

Menos por más

Tras el informe de Intervención de las cuentas de las Fiestas del Cristo, el concejal de Cangas Decide, José Luis Gestido, recuerda aquellas manifestaciones en las que aseguraba que realizará unas mejores fiestas con menos dinero. "Pues todo lo contrario, siendo éstas los de 2018, las más caras de la historia de Cangas, también se critica la falta de transparencia de las anteriores. Espero que esa no fueran para pagar favores a alguna empresa".

Sostiene José Luis Gestido, que si el grave lo del gasto desmedido realizando no lo es menos que a esta alturas, el 31% del gasto, 66.782 euros todavía esté sin reconocer, obligando a que los próximos responsables de la organización tengan que buscar soluciones para poder celebrar las fiestas.