El Concello recurrirá el fallo que obliga a indemnizar a la concesionaria del agua

El concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, anuncio ayer que el gobierno recurrirá la decisión del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Pontevedra que obliga al ayuntamiento cangués a indemnizar a a concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas por la modificación realizadas de las tarifas de 2015 que eran las que figuraban en el contrato firmado entre las partes. Asegura Mariano Abalo que la sentencia se basa fundamentalmente en aplicar el contrato de forma pura y dura, "pois en principio non entra noutras consideración xurídicas que están por concretar, pero en calquera caso iso vai ser contemplado no corpo do recurso de apelación que terá que tomar el consideración a xunta de goberno local". Añade el edil que este mismo mes el gobierno municipal concretará las medidas complementarias para "atacar o fondo da cuestion, adiantando que no se pode negociar sobre unha base e un fundamento ilegal".

El portavoz de ACE anunció también ayer que va a proceder a formalizar la solicitud de celebración de una asamblea extraordinaria de la Mancomunidad de Concellos de O Morrazo para debatir y tomar un acuerdo sobre la necesidad de exigir a la Consellería de Sanidade a la elaboración de proyecto, previsión y garantía de partida presupuestaria y construcción de un Centro de Alta Resolución para O Morrazo, "considerando que é prioritario e fundamental contar co apoio dos tres concellos e coa mobilización social.

Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular ironiza sobre el anuncio de Mariano Abalo de que tiene pensado llevar la situación que hay en torno al ciclo del agua a la Fiscalía. Asegura el edil Pío Millán que los vecinos de Cangas están cansado de las ocurrencias de Abalo. "Estamos fartos de que demostre que non ten nada claro como vai actuar neste campo, nin ten un plan de cómo desenvolver o servicio. Que si municipalización, que si rescisión do contrato, que si novas ordenanzas fiscais, que si denuncia. Pero a realidade é que a dia de hoxe constan no Concello decenas de denuncias por mal funcionamiento do servicio, tanto por parte de servicios municipais, Garda Civil e Augas de Galicia, e non consta que exista o inicio de ningún expediente sancionador contra a concesionaria".

Pío Millán es consciente de que el gobierno intentará culpar al PP de la situación actual. "Pero acaso é culpa do PP que se aprobe ordenanzas fiscais con supostos informes de empresas amigas e despois quede anulada dita aprobación polo xulgado, será tamén culpa da oposición que caduque o expediente de rescisión en dúas ocasións. Ou será responsabilidade da oposición que existan dúas posturas ben diferenciada no goberno de Cangas, porque unha parte aposta pola negociación coa empresa e mellorar o funcionamento do servizo e outra por acabar co contrato.