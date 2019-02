Moaña fala 21 días só en galego e con chapa

O Concello de Moaña, recollendo unha iniciativa do Instituto As Barxas, puxo en marcha con todos os centros educativos do municipio a campaña "21 días en galego" para expresarse durante este tempo e as 24 horas do día, en galego. A iniciativa sumáronse máis dun millar de persoas, moitos estudantes, que identifícanse cunha chapa na solapa.

A alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; e o edil de Ensino, Aldán Santamarina, deron o pistoletazo de saída desta campaña "Moaña: 21 días en galego", no Instituto As Barxas, que tivo a iniciativa inspirada nunha proposta do IES da Pobra do Caramiñal, e que recolleu o Concello para estendea a todos os centros educativos e a veciñanza en xeral. A campaña comenzou onte e prolongarase ata o 21, e na mesma se pide que todas as persoas que participan nela e aquelas que habitualmente falan en castelán, falen o galego durante os 21 días, as 24 horas do día. Os inscritos van identificados cunha chapa na solapa con lema da campaña.

"Temos unha lingua cargada de historia. A historia do noso pobo mariñeiro e traballador que usou durante séculos o idioma galego. Tamén a historia culta das nosas letras, nas que levan escrito desde a Idade Media obras de relevancia para a literatura universal", dí a alcaldesa no bando que publicou por mor desta campaña.

Coa mesma preténdese tamén frear o abandono drástico do idioma galego que está a padecer Moaña como tamén ocurre en toda a área metropolitana de Vigo e en boa parte de Galicia. Un recente estudo sociolingüístico promovido polo concello en colaboración cos centros de ensino indica que a vitalidade que mantivo o idioma galego en Moaña ata as xeracións que agora son maiores, non se está a transmitir ás xeracións máis novas y estase ante un grave proceso de subsistitución lingüística.

Actualmente só un 7% do alumnado dos institutos usa máis o galego que o castelán, cifra que baixa ata un 4% no alumnado dos centros de infantil e primaria. Fronte a iso aumenta, ata superar o 50%, a xente nova que manifesta usar só o castelán, mesmo disminuíndo a opción "máis castelán que galego" que era maioritaria hai uns anos.

O concelleiro de Ensino, Aldán Santamarina, móstrase moi satisfeito da participación nos centros educativos. No IES As bBrxas son 140 persoas; no IES A Paralaia, 60; no CEIP Domaio, outras 60; no colexio da Guía, 80; no de Reibón, 285; no de Seara, 180; no CEIP de Quintela, 40; no de Abelendo, 110 e no de Tirán, 150. Tamén se desenvolve a campaña nas escolas infantís de Berducedo e O Con. Os nenos de 3 a 6 anos non se inscriben, pero participan