Mera deja también la junta de gobierno y el resto del BNG se queda por "lealtad coa cidadanía"

Hubo cumbre ayer en el gobierno de coalición de Cangas que ofreció una sorpresa: Héitor Mera (BNG) no solo deja el cargo de concejal de Cultura e Normalización Lingüística sino que también abandona la junta de gobierno. Solo se queda con el acta de concejal. Su lugar en el citado órgano de gobierno será ocupado por la también concejal del BNG, Lourdes Rial, que figuraba como suplente. Pero también sorprenden las manifestaciones, tranquilas, pero directas de la portavoz del grupo municipal del BNG, Mercedes Giráldez, que señala que los demás concejales del Bloque no abandonan el gobierno por lealtad a la ciudadanía, algo que es novedad, porque hasta ahora no se había planteado, pero que ofrece una dimensión distinta de la crisis de gobierno, que indica más calado y que no hay voluntad de cerrar heridas.

Reflexión de lo sucedido

Insiste en que las explicaciones ofrecidas por el alcalde ayer son reiterativas y que no ofrecen ninguna novedad. Insiste Giráldez es que la marcha del gobierno de Héitor Mera no es por el Enterro do Momo, que eso solo fue la gota que colmó del vaso de muchas de las injerencias que el regidor local hizo en el área de Cultura que dirigía Héitor Mera.

La portavoz del BNG pidió al gobierno que se reflexione sobre lo que sucedió y anunció que será en la asamblea del lunes en la que se decida quien ocupará la cartera de Cultura y Normalización Lingüística. Solo hay tres posibilidades: la propia Mercedes Giráldez, que ahora lleva Obras y Servicios; Xoán Carlos Chillón, que se ocupa de Educación y Deportes y Lourdes Rial, que lleva Mobilidade.

Ni Franco lo prohibía

Por su parte, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, insiste en que no hubo tal injerencia y que lo que no iba a hacer era prohibir un acto de carnaval, algo que ni tan siquiera hacía Franco. Pero que nada más, sin subvenciones ni apoyo logístico de material a la comparsa Os de Sempre, que organiza el Enterro de O Momo.

El regidor local pidió urgencia en los cambios porque había cuestiones que exigían que la plaza de concejal de Cultura no estuviera vacante por más tiempo, entre otras el propio carnaval. "A decisión de o que vai pasar co Os de Sempre e o Enterro do Momo terá que tomala o próximo concellal o concellala".

En cuanto al papel de Asemblea pola Unidade (ASpUN) , según los presentes fue neutral y su único propósito era que se cubriera lo más rápido posible la concejalía para continuar trabajando.

Evidentemente, el hecho de que Héitor Mera abandone también la junta de gobierno es una muestra de que quiere desentenderse de la totalidad de las facultades de gobierno. Solo está por ver si acude a los últimos tres plenos que quedan.