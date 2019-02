Intervención impide al Concello retirar las vallas del astillero y dice que es competencia de Costas

Eran las doce de la noche del jueves y el pleno del Concello de Moaña tuvo que suspenderse debido al horario, por lo que la sesión se retomó ayer a las 08:00 durante una hora, aunque solo con los ediles de gobierno BNG-PSOE y el independiente Javier Carro (XM), sin el grupo del PP. El portavoz popular José Fervenza, asegura que faltaba por debatir las dos mociones de Javier Carro a quien se le pidió dejarlas para otra sesión, como dice que hace el PP también aceptando trasladar sus temas a otros plenos, pero en su caso se negó. De ahí que asegura que su grupo optó por no acudir.

El pleno del jueves volvió a poner en evidencia la necesidad de establecer ese régimen de tiempo en las intervenciones de los ediles que propuso la alcaldesa, Leticia Santos, antes de comenzar el orden del día. Proponía limitar a 8 minutos la exposición de la moción y a 4 la intervención, pero que quedó pendiente de consensuar en una reunión de portavoces o en comisión.

Tras la aprobación del presupuesto, que fue uno de los asuntos más largos, se trató, entre otros asuntos, la moción del PP sobre la retirada del vallado que interrumpe la acera de la calle Concepción Arenal y que el Concello instaló por seguridad tras el incendio del astillero Casqueiro, en 2007, detonante del conflicto que impidió acabar la obra del paseo de Seara. La moción quedó rechazada con la abstención de XM y los votos en contra del gobierno que aportó un informe de Intervención que el edil del PP, José Fervenza, atribuye a "algo que se el bipartito se ha sacado de la manga" para no retirar las vallas "pero veremos cuando haya un accidente".

El informe señala que tras el incendio del astillero, el Concello actuó de manera urgente y provisional, adoptando medidas de vallado y apuntalamiento parcial, que no garantiza que en caso de desplome de la fachada pueda contener todos los restos, suponiendo un problema de seguridad para las personas de la zona. Añade que visto que el suelo sobre el que se pretende actuar es de dominio público marítimo terrestre sobre el que no existe concesión, éste está fuera del ámbito territorial en el que el Concello puede ejercer competencias, "polo que non se pode realizar ningún tipo de actuación con cargo ao orzamento municipal". Y matiza también que la Ley de Costas le atribuye esta competencia a la Administración del Estado "para realizar as obras e as actuacións de interés xeral precisas para a protección, defensa e conservación do dominio público marítimo-terrestre,".

Fervenza reconoció que la moción de la retirada de la valla "escoce", pero la piden 12.000 vecinos que firmaron un manifiesto, que están preocupados por las vallas y porque no se remata un paseo iniciado por el gobierno anterior "o que difamasteis facendo unha cacicada e retorcendo a verdadeira realiade". Les culpó de haber hecho el "ridículo" porque ahora Costas y Patrimonio permiten hacer el paseo como antes, con un proyecto con el que siempre estuvieron a disposición de los vecinos para sacarlo adelante. Insistió en sus críticas hacia un gobierno que está unido a Otegui y pegando lazos amarillos por Moaña.

El concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro, asegura que ellos tienen que acatar el informe y dice que si actuaron colocando la vallas fue en base al artículo 3 de la Lei de Patrimonio Cultural que les obliga. Insiste en que al no haber ya concesión, la zona es competencia de Costas.