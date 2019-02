La concesionaria, abierta a un pacto del agua

La concesionaria recuerda que mucho ante de la resolución judicial y a la vista de que el Concello era responsable del incumplimiento, ambas partes buscaron un acuerdo para resolver el conflicto extrajudicialmente y aplicar la deuda municipal a otras inversiones. Existen actas de estas reuniones, firmadas por los asistentes excepto por el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE), según señala la empresa.

La UTE Gestión Cangas no está ahora mismo dispuesta a negociar nada, dado el carácter favorable de la sentencia y el expediente de resolución de contrato abierto por el Concello. No obstante, afirma que no tiene inconveniente en impulsar un pacto del agua que regularice la situación y que permita realizar las inversiones de mejora de la red y la depuradora de Cangas, solicitadas reiteradamente y por escrito y que aún no tuvieron respuesta por parte del Concello.

Hay que señalar que el propio concejal de Facenda del Concello de Cangas mencionó el jueves su intención de llevar ante la Fiscalía a la empresa. También adelantó que la solicitud para realizar el plan de medidas urgentes fue puesta en manos de los servicios jurídicos del Concello de Cangas. No demuestra Mariano Abalo ninguna intención, tampoco, de llegar a un acuerdo.