Cangas traslada al resto de concellos una moción de apoyo al comedor social

El Concello de Cangas aprobó en su último pleno una moción de apoyo al comedor social, un texto que en sus puntos de acuerdo incluía solicitar la adhesión de las corporaciones de Bueu y Moaña. El concello bueués celebra el lunes su pleno ordinario y ayer entró por Rexistro el texto de moción remitido desde Cangas. El orden del día para el lunes ya está aprobado y fijado, por lo que la moción debería tratarse fuera del orden del día y por vía de urgencia.

La parte expositiva recuerda que el comedor social atiende diariamente a unas 100 familias de toda la comarca de O Morrazo. "Por este motivo é necesaria a implicación de todas as partes, para garantir a continuidade do comedor social", apuntan desde Cangas. La incertidumbre sobre este servicio, que se presta en un bajo alquilado, se debe a que el inmueble salió a subasta debido a deudas de su propietario. El pasado 14 de enero fue adquirido por un fondo inmobiliario de capital extranjero, que "non coñece nin sabe que unha das propiedades mercadas está sendo ocupada por unha asociación que presta un servizo básico na comarca do Morrazo".

La moción que se traslada al resto de concellos también pide un encuentro con la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia para conseguir financiación que garantice la continuidad del comedor social, que gestiona la Asociación de Caridad Santiago Apóstol. El objetivo es gestionar un acuerdo cesión, compra, alquiler o alquiler con opción de compra con los nuevos propietarios.