Los socios del tripartito se reúnen hoy para analizar la nueva situación creada

El gobierno tripartito se reúne hoy para analizar la situación creada tras la dimisión de Héitor Mera. En principio nadie quiere hablar de crisis política. El alcalde espera saber qué intención tiene el BNG para con la concejalía de Cultura. Recuerda que es urgente nombrar al sucesor de Héitor Mera porque están próximos acontecimientos como Arte no Morrazo, el entroido y la licitación de las Fiestas del Cristo.

La portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, afirma que no hay tomada ninguna decisión y que la que se tome será en asamblea. De hecho, está previsto que hoy se celebre otra con carácter de urgencia para este asunto. Mercedes Giráldez incluso hablaba de que cabían todas las posibilidades, incluso la de que el BNG renunciara a la concejalía de Cultura e Normalización Lingüística, algo que a muchos se antoja exagerado.

Ni ACE ni BNG consideran que la dimisión de Héitor Mera va a influir en la continuidad del gobierno tripartito, entre otras cosas porque Héitor Mera seguirá ejerciendo de concejal aunque no tenga un área delegada. Mera señalaba ayer que él había actuado en consecuencia y que no sabía si su decisión iba a traer o no consecuencias en el gobierno de coalición. También recordó su lealtad con el BNG, de ahí su continuidad como edil.