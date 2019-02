El gobierno aprueba unos presupuestos que el PP califica de "Alicia en el país de la maravillas"

El pleno comenzó con una propuesta de la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), fuera del orden del día, para fijar un tiempo de intervenciones de 8 minutos por moción y 4 por intervención. El objetivo era no alargar la sesiones que en Moaña empiezan siempre a las 20:00 horas y no acaban hasta medianoche o más. Ayer, cerca de las doce de la noche, la corporación estaba en el punto 11 de una sesión que tenía 14 puntos, uno de ellos el de aprobación de los presupuestos para 2019, que salieron adelante, por importe de 11.068.429 euros, con el voto a favor de la mayoría del gobieno bipartito BNG-PSOE y en contra de la oposición: PP y el edil independiente de XM, Javier Carro.

.El portavoz del PP, José Fervenza,reconoció que estaba de acuerdo con regular el tiempo de los plenos, pero dijo que la propuesta debió de presentarse consensuada en el pleno, por lo que pidió tratarla, al menos, en la junta de protavoces. La alcaldesa señaló que el informe de Secretaría había concluido ayer mismo y que se había elaborado a petición del grupo popular. Carro, por su parte, dijo que en el pleno anterior ya había planteado la posibilidad de esta regulación, pero también coincidió en que había que tratarlo en comisión.

Todos estuvieron de acuerdo en que hay que acortar los tiempos de intervención, pero al poco de comenzar la sesión, todos se olvidaron. Cierto es que el debate de los presupuestos siempre genera muchas intervenciones, pero solo la explicación del concejal de Facenda, Aldán Santamarina, se prolongó una media hora.

La sesión comenzó con la toma de posesión de la nueva edil del PP, Sheila Fernández, que ocupa la silla de Estela Santomé y a la que los portavoces dieron la bienvenida ydestacaron, además de su aporte de renovación y juventud, el reto de tomar posesión a solo cuatro meses de que concluya la legislatura. La nueva edil recordó que ellaya llevaba en la política desde 2008, realizando labores en el partido y que esperaba estar a la altura en su labor desde la oposición y de control al gobierno en defensa de los intereses de los moañeses. La alcaldesa le tendió lamano para ponerse al día y sumar consensos.

El edil de Facenda realizó una presentación de los presupuestos con proyección de gráficos en la pantalla gigante del salón de plenos,dando calor a lo que se supone unas cuentas frías, al mostrarlas sobre la imagen del barco del escudo de Moaña,en cada una de sus velas, para simbolizar que "son el viento que impulsa las velas de un barco que es Moaña". Destacó que por pirmera vez el gasto a pagar a Sogama, de 550.000 euros, no era el mayor en las cuentas del Concello, al verse superado por el gasto social, con una partida de 589.819 euros. Santamarina desglosó inversión a inversión, impuesto a impuesto para explicar el aumento también de los ingresos en el Concello.

Pero su expliación no convenció ni a PP ni a XM. El popular José Manuel Juncal dijo que le sobraban tres pinceladas, que los presupuestos se los habían presentado con una total falta de tiempo para analizar, ya que parte de ellos los dieron el viernes y la otra, este martes. Comparó al concejal con Lewis Carroll y a los presupuestos su cuento de "Alicia en el país de las maravillas", porque presentan inversiones de las que llevan hablando tres años, que hay "cero ideas a nivel económico" y que los ingresos siguen saliendo del bolsillo de los vecinos. También dijo que hay inversiones en las que ni creen , como la del auditorio, para cuya obra "no figuraba un can", y criticó que con las quejas que hay en Moaña por las ratas, no haya inversión en desratización así como que sigue sin aparecer dinero para llevar el agua a los barrios altos del municipio.

Por su parte, Javier Carro señaló que los presupuestos se habían presentado muy bonitos, pero eran engañosos. Criticó la reducción de inversión para la urbanización de Abelendo y que haya 250.000 euros para pagar sentencias del personal municipal, como también que solo haya 10.000 euros para accesibilidad. Reprochó la falta de gestión en el complejo deportivo de O Beque, en donde el Concello se gastó 40.000 euros en reformas pero solo ingresará 12.000 en tres años por la concesión de la cafetería que ha sacado a concurso. Carro criticó también el proyecto de vivero de empresas que se contempla para la plaza de abastos, cuando debería de destinarse a algo que generara empleo.