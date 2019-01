La tromba de agua vuelve a provocar otro vertido de la depuradora en Samertolaméu

Obras para eliminar vertidos en la rúa As Barxas. // Faro

El problema de la falta de separación de la red de pluviales y de fecales en Moaña llevó ayer, por segundo día consecutivo y debido a la fuerte lluvia, a que la depuradora tuviera que aliviar en Samertolaméu, con el consiguiente malestar en el sector del mar que teme que se disparen los picos de fecales. El gobierno está acometiendo obras de separación de fecales y de pluviales -en estos momentos en la calle As Barxas-, pero reconoce que no son suficientes y que el problema de la depuradora es algo heredado de cuando la construyó Augas de Galicia.

Precismente hoy en el pleno, el concejal independiente de XM, Javier Carro, lleva a debate una moción para la creación de una comisión especial que valore el riesgo de estos aliviaderos del litoral de Moaña. El portavoz del PP, José Fervenza, critica la actitud de Carro que en el pleno de mayo votó en contra de la moción de los populares por este problema de los vertidos en el litoral. Fervenza recuerda lo manifestado por Carro en aquel pleno respecto a la moción del PP y que recoge el acta: "Carro sinala que hai centos de asuntos que se deben debater en comisións, en privado, co fin de solucionar os problemas dos veciños, en vez de "airealos" como se está facendo neste caso, xa que desta maneira se poden ver danadas familias que viven do mar...Conclúe que a separación de redes é unha necesidade para os veciños, pero que esta moción está sacada de contexto, e que políticamente non a considera correcta".

Fervenza asegura que él ya había advertido de esta problemática de vertidos y recuerda cuando la alcaldesa negaba constantemente a la cofradía que los hubiera.