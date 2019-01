Fin de semana de rock, country y honky tonk

La sala canguesa Salason programa dos sesiones dobles para este fin de semana. Por su escenario pasarán el americano Jack Grelle; el gran jefe de Los Deltonos, Hendrik Röver; y dos bandas jóvenes: los gallegos The Pretty Shirts y los madrileños Bubble Bones.

Los aficionados a la música tienen por delante un fin de semana con una gran programación con un inconfundible sabor de música americana. El primer plato será mañana viernes, con un concierto con dos grandes autores de canciones: Jack Grelle y el "deltono" Hendrik Röver. El sábado será el turno para dos bandas nacionales: los gallegos The Pretty Shirts y Bubble Bones, que vienen desde Madrid. Ambas citas en Salasón, Cangas.

La sesión del viernes arrancará a las 22.30 horas, con entradas a la venta por 10 euros. El americano Jack Grelle, asentado en Saint Louis (Misuri, a orillas del Misisipi) llega por segunda vez a Cangas. Esta vez para presentar "Got Dressed Up to be Let Down", un disco en el que hay influencias cajun, tejano, rock & roll y folk... Grelle también ha contado con la colaboración de algunos nombres ilustres en la americana: South City Three, de Pokey LaFarge, y John Horton, de The Bottle Rockets.

Hendrik Röver ya se ha convertido en un habitual de los escenarios de O Morrazo, ya sea en solitario o bien al frente de Los Deltonos. El cántabro es uno de los mejores compositores del rock español y uno de los grandes defensores de que "el rock americano es posible en castellano".

El sábado la música la pondrán The Pretty Shirts y Bubble Bones. Los primeros son un grupo de A Guarda, que se caracterizan por su sonido rockero. Su primer trabajo fue "So good to be right here", un EP de cinco temas con sonido crudo y directo. Su primer disco se llama como ellos y lo grabaron en 2015, ocho canciones en las que se combina energía y una faceta más sosegada. Por su parte, Bubble Bones vienen desde Madrid con un estilo que la crítica define como rock clásico, pero con un toque moderno y actual. Después de grabar en 2015 el disco "In the Land of Zimandias" ahora llegan a Cangas con "The howl". La cita del sábado será a las 22.30 horas y la entrada cuesta 8 euros.