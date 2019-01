El PP presenta una moción para anular el acuerdo de humanización de Banda do Río

El PP de Bueu acaba de registrar una moción en la que plantea a la corporación tomar un acuerdo que deje sin efecto el que se adoptó el pasado mes de mayo para convocar un concurso de ideas para la humanización del barrio de Banda do Río. Los populares proponen zanjar la polémica abierta entonces y agudizada en los últimos meses con una especie de vuelta a la casilla de salida. Esto significaría anular el acuerdo de mayo y adoptar otro previamente consensuado en la comisión de seguimiento.

Aquella moción de mayo tomó como acuerdo "promover conxuntamente coa Asociación de Veciños de Banda do Río un concurso de ideas para un proxecto de humanización que englobe á totalidade do barrio da Banda do Río; así como dotar a correspondente partida orzamentaria, recollendo todas as propostas expostas anteriormente que sexan técnica e economicamente viables". Los populares apuntan que esa propuesta no recoge todo el debate suscitado, lo que provoca que muchos vecinos considere que aquella propuesta iba "en contra de sus intereses".

Por ello plantean anular formalmente aquel acuerdo, tal como solicitaron muchos vecinos en la reunión de noviembre y en el pleno de enero, para volver a empezar el procedimiento desde el principio. "Seguimos entendendo que é necesario que se convoque un concurso de ideas que recolla nas súas bases as inquedanzas da veciñanza da Banda do Río; que deben ser aprobadas no seno da comisión que integre ás distintas sensibilidades", argumentan desde el PP de Bueu. En esa mesa deberán estar representantes de todos los grupos de la corporación, la asociación vecinal y representantes de los vecinos que no se sienten representados por la asociación y que forzaron la suspensión del concurso de ideas.

La moción que se registró esta semana defiende que se hace necesario este paso ya que durante los últimos meses se generó un evidente "malestar veciñal que chega ata o enfrontamento persoal entre a veciñanza, tal como quedou acreditado no último pleno".