Héitor Mera dimite como edil de Cultura por la polémica del Momo, pero sigue en el gobierno

Crisis profunda en el gobierno tripartito de Cangas a cuatro meses de las elecciones municipales. El concejal Héitor Mera (BNG) presentó ayer su renuncia al cargo del concejal de Cultura e Normalización Lingüística que ostentaba desde el inicio de mandato. Su intención era también dejar el acta de edil, pero la asamblea urgente del BNG, que se celebró ayer a las 20.00 horas, hizo que reconsiderara esta última decisión, ya más drástica. El edil entiende que fue desautorizado por el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) en la polémica surgida a raíz de la celebración del Enterro de O Momo, al garantizar el apoyo logístico que desde su concejalía se le negaba a la comparsa Os de Sempre, a la que Mera acusó de decir barbaridades y de falta de respeto. La asamblea mostró su total apoyo al ya exconcejal de Cultura.

A las 15.00 horas de ayer, todos los concejales del grupo de gobierno conocían la decisión de Héitor Mera de dimitir. También la conocía el alcalde por voz del propio edil nacionalista, al que intentó explicar que lo único que garantizaba a la comparsa era el apoyo de seguridad al que estaba obligado y que cuando hablaba de logística lo hacia en sentido policial, no en otra materia: subvención, megafonía? Pero esta respuesta no satisfizo en absoluto al concejal ni tampoco a sus compañeros concejales del BNG.

A primera hora de la tarde ya se había convocado de urgencia una asamblea del Bloque. En ella se otorgaba el respaldo al concejal Héitor Mera y a su labor en el área de Cultura y Normalización Lingüística. La asamblea hace referencia a las declaraciones realizadas por el alcalde en las que garantizaba el apoyo logístico del Concello al Enterro do Momo después de que, en una reunión para la organización del Entroido, la semana pasada, el concejal hubiera roto negociaciones con la comparsa Os de Sempre, que acostumbra a organizarlo. Asegura que Pazos intervino sin conocer las gestiones que el edil estaba llevando a cabo y sin pedir información sobre las mimas. El BNG quiere dejar claro que la concejalía de Cultura tiene como objetivo consolidar y potenciar cualquier manifestación cultural y popular, también el Enterro do Momo, que es propiedad del pueblo de Cangas. Califica de grave lo que denomina desautorización del alcalde "neste e noutros temas, entendemos o malestar do compañeiro e a súa inseguridade para seguir coas súas funcións na área de Cultura. A decisión do concelleiro con respecto a súa renuncia na área, lonxe de ser arbitraria dase pola necesidade de por en valor o respecto e a dignidade das persoas, tanto a colectivos como traballadores e mesmo a representación institucional. A asamblea local valora positivamente a súa reconsideración de renuncia a acta en base a responsabilidade que ten o concelleiro con BNG e co pobo de Cangas". También se recuerda que tanto Héitor Mera como el BNG quieren el Enterro do Momo y que se estaban buscando soluciones.

A mediodía, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, ya insistía en que el apoyo del que hablaba era solo policial, que era a lo que estaba obligado, como cuando el Concello daba cobertura de este tipo a una procesión, que tampoco estaba organizada por el Ayuntamiento, ya que la otra alternativa era impedir su celebración, algo por lo que no apostaba.

Esta dimisión del cargo de Héitor Mea no varía la aritmética que hace posible el pacto de gobierno en Cangas, pero sí que obliga a determinados cambios y que el recelo entre socios aumente a medida que se acercan las elecciones municipales. La portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, explicó al término de la asamblea que no se trataba de que el alcalde admitiera o no la dimisión de Héitor Mera como edil de Cultura, porque era algo que solo competía al propio BNG. La intención de la edil es que no haga falta esperar a convocar a la comisión de seguimiento del pacto de gobierno para realizar los cambios a los que obliga la dimisión de Mera, que bastaría con una reunión del grupo de gobierno. La intención del BNG es mantener la concejalía de Cultura e Normalización Lingüística en su poder. El BNG tiene la de Obras y Servicios (Mercedes Giráldez), Educación y Deportes (Xoán Carlos Chillón) y Mobilidade (Lourdes Rial). No se descarta que sea Chillón quien ocupe el cargo que deja vacante Héitor Mera.