La concesionaria del agua solicita al Concello permiso para realizar su plan de necesidades urgentes

La UTE Gestión Cangas no cede a la presión por parte del gobierno municipal en su empeño por desvincularse del contrato firmado en 2015, que la convirtió en la concesionaria del ciclo del agua. El pasado día 29 de enero presentó por registro la solicitud para llevar a cabo las necesidades urgentes de inversión en diversas instalaciones adscritas al ciclo integral del agua con cargo al Plan de Inversiones comprometido por la concesionaria y la inclusión de dos nuevas obras. La UTE hace hincapié en que no es la primera vez que se dirige al Concello de Cangas en este sentido, pero también esta vez repara en que el énfasis es mayor dada la urgencia que la falta de inversión está provocando en distintas instalaciones del ciclo del agua. Incluso advierte de que eludirá las posibles responsabilidades de las consecuencias de no llevar a cabo estos trabajos.

En el mes de noviembre, el informe del Consello Consultivo fue claro: el proyecto de actuaciones de urgencia presentado por la UTE fue aprobado por la junta de gobierno en abril de 2015, por lo que el gobierno y los técnicos que lo asesoran entienden que la autorización ya está dada. Pero no opina lo mismo la UTE Gestión Cangas.

La concesionaria pide de nuevo al Concello que se dé el trámite reglamentariamente establecido "de requerir a esta concesionaria para que realice os correspondentes proxectos como paso previo para a súa aprobación e posterior execución.

La práctica totalidad de las actuaciones que se proponen se incluían en los proyectos presentados, remitidos a ese Concello el 30 de marzo de 2018 y ya se recogían en la planificación de inversión incluida en el anteproyecto de explotación de la concesión, "sendo tan obvio que a necesidade de inversión está plenamente recoñecida por ese Concello. Por este motivo, e dado que esta concesionaria reiterou en innumerables ocasións a súa vontade de cumplir coa inversión comprometida e que esas obras precisarían do correspondente encargo de realización de proyecto e a súa posterior aprobación por parte do Concello de Cangas para poder realizase, unha vez máis solicitamos que se proceda a esta tramitación por parte do Concello ó tempo que lles advertimos sobre a urxencia desas obras e eludimos as posibles responsabilidades das consecuencias de non afrontar estas actuacións".

Ayer, representantes de la UTE Gestión Cangas se reunían con técnicos municipales y el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo (ACE) en la sala de juntas del Concello. Fue un encuentro que no se quiso publicitar por ambas partes y que sorprendió incluso a miembros del gobierno municipal. No hay que olvidar que ahora mismo el gobierno local optó por la vía de la nulidad del contrato para deshacerse de la UTE Gestión Cangas. La discrepancia detectada por Intervención viene dada por las tarifas del saneamiento fijadas por el contrato el ciclo del agua en 3,5 euros/bimestre y el documento de licitación, donde estas mimas tarifas son de 5,1004/euros bimestre. Esta vía se emprendió después de que el Consello Consultivo devolviera al Concello el expediente de rescisión de contrato para su ampliación. Faltaba el informe de Intervención y el de secretaría.