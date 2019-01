La brigada nocturna de la Policía Local de Cangas desaparecerá con las jubilaciones

La entrada en vigor del decreto que regular las jubilaciones de las Policías Locales en España amenaza no solo con mermar de forma drástica las plantillas en los concello de Cangas, Moaña y Bueu, sino que en el primero lo más probable es que después de muchos años desaparezca la denominada brigada nocturna. De los cinco miembros que hay ahora mismo en esta brigada, tres se jubilarán mucho antes de que acabe este año 2019, por lo que no se volverá al método de que todos los integrantes de la Policía Local de Cangas hagan turnos de mañana, tarde y noche. El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, recuerda que la brigada nocturna fue creada en el año 1985 para labores de seguridad ciudadana, cuando el número de delitos en Cangas era el mayor de Galicia. La media de edad supera los 50 años. Alberto Agulla no descarta para nada la desaparición de esta brigada, además encuentra lógico que todos los miembros de la Policía Local entren en turnos. En el municipio de Cangas, ocho agentes cumplirán 59 años o más durante 2019, lo que les permite, según el nuevo decreto, abandonar el servicio. Fue en el último Consejo de Ministros del año cuando se fijó el coeficiente reductor de la edad de jubilación hasta los 59 años.

A lo largo del presente año se jubilarán en siete policías locales, tres ya lo hicieron. El día uno de febrero e jubilarán otros dos. Siete son casi la mitad de la plantilla actual (18), cuando Cangas llegó a contar con 25 agentes y según la ratio por población le corresponderían alrededor de 40. La jefatura y la Alcaldía intentar salvar la situación con la posibilidad de incorporar algún policía de otros concellos en comisión de servicios. Alberto Agulla también solicitó ya que se inicie el proceso de contratación de auxiliares. El proceso de selección de nuevos funcionarios de policía corresponde hacerlo ahora al Concello o la Xunta de Galicia. Pero los cursos obligatorios que tienen que realizar después aquellos que superaron la selección en la Academia Galega de Seguridad retrasa la incorporación a sus puestos de trabajo. Este es el caso de Moaña, donde dos de sus aspirantes en el proceso de selección abierto están pendientes de los cursos de la citada academia. En Moaña, el decreto de jubilación afecta a seis agentes. Uno ya se jubiló a principios de año y otro lo hará el día 15; los otros cuatro restantes se verán obligados a esperar para evitar que la Policía Local quede desmantelada.