La Asociación de Vecinos Illa de Ons solicitará una reunión con los responsables de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia para que esta le aclare si los habitantes de la isla se verán afectados por los cupos máximos de entrada diaria en el archipiélago fijados en el Plan Rector de Uso y Gestión de las Illas Atlánticas, recientemente aprobado por el Consello de la Xunta y que ha entrado en vigor con el inicio de 2019. El colectivo teme que la limitación de entrada en la isla pueda alterar sus costumbres y que en los cupos se incluya a las personas que tienen viviendas de uso particular en Ons o incluso de uso turístico.

La idea de la asociación es recibir de primera mano información acerca de cómo se tendrán que obtener las autorizaciones y si los vecinos van a estar sujetos a ellas, teniendo que solicitarlas para entrar o salir de sus casas y moverse entre el archipiélago y la costa.

La inclusión de un cupo diario de visitantes para Ons es una de las principales novedades que presenta el PRUG de Illas Atlánticas, con un límite de 1.300 visitantes a los que se suman otros 200 para visitas en grupo y 300 más para la zona de acampada. Las cifras se mantienen para la temporada alta (del 15 de mayo al 15 de septiembre), que es cuando existe una mayor afluencia de turistas tanto a Cíes como a Ons. Para el resto del año, considerado como temporada baja, el límite baja a 450 personas al día.

Por otra parte, el colectivo también quiere aprovechar la entrevista para poder conocer de primera mano el estado de las peticiones que ha realizado a lo largo de los últimos seis años y que, denuncia, todavía no han recibido una solución. En este apartado incluye problemas en los caminos, la falta de suficientes horas de suministro de energía eléctrica, así como cuestiones relativas al saneamiento. De este modo, aseguran que hay vecinos que todavía no disponen de saneamiento general y que el funcionamiento de la depuradora no es el correcto, expulsando hacia el mar desperdicios.

Desde la Asociación de Vecinos Illa de Ons se critica asimismo que no se haya destinado ni el suficiente presupuesto ni medios humanos para dedicar a la limpieza y a la mejora de servicios. Esto redunda, en su opinión, en el deterioro medioambiental y a nivel de imagen de un enclave "único que desde las propias administraciones se define como Parque Nacional".