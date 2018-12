El percebe de Cangas bate registros y rebasa los 230 euros en vísperas de Nochebuena

El percebe de Cangas batió ayer su mejor registro histórico. En vísperas de la Nochevieja de 2016 este preciado marisco alcanzó los 216 euros el kilo, la primera vez en la historia en la que se superaba la barrera de los 200 euros. Ayer, en vísperas de la Nochebuena de 2018, superó esa cotización. La primera parada fue a 230,50 euros y, al igual que entonces, el comprador fue Makro, la cadena de distribución mayorista especializada en alimentación. No fue el único lote que se comercializó por encima de esos simbólicos 200 euros puesto que también hubo paradas en 204 y 201 euros. Un pequeño consuelo para los percebeiros cangueses, que este año apenas han superado las 80 jornadas de trabajo de las 150 que tenían autorizadas. "No compensa el hecho de que en noviembre solo pudiésemos ir al mar cuatro días y en diciembre, hasta esta semana, solo tres días. Pero es una alegría que sirve para maquillar algo la situación", manifestaba el presidente de la agrupación de percebeiros, Fernando "Nando" Mariño.

A primera hora de la mañana de ayer salieron al mar entre 35 y 40 percebeiros de la Cofradía de Cangas, que decidieron trabajar en una zona conocida como Xumalvido, en la Costa da Vela y con un cupo de 5 kilos por persona. "Hacía más de diez meses que no se trabajaba allí, la teníamos reservada para estas fechas", explicaba José Luis Martínez, uno de los más veteranos del plan. El sacrificio de todos estos meses valió la pena ya que el percebe era de una calidad excepcional. "No se trata solo de que lo reservemos para estas fechas, sino de las horas y noches de vigilancia para evitar que vayan los furtivos", afirman desde la agrupación canguesa.

Después de la parada de 230,50 euros llegaron más a 204, 201, 194, 183, 178, 175, 171, 165 y 159,50 euros. Una prueba de que el elevado precio del primer lote no fue únicamente una anécdota. La inmensa mayoría de los cerca de 200 kilos que se subastaron ayer se cotizó por encima de los 100 euros y solo una pequeña parte estuvo por debajo de los 70 euros. A diferencia de otras ocasiones similares esta vez no se utilizó el sistema de "todos para todos", en el que la producción que se pone encima de la mesa es conjunta y los beneficios se distribuyen a partes iguales. "Seguimos pensando que la forma de 'todos para todos' es la mejor porque se trabaja con más calma, sin competencia entre nosotros y se cuida más el recurso", defendía Nando Mariño.

El percebe más caro vendido ayer en la lonja de Cangas no se quedará en Galicia, sino que saldrá directamente hacia Madrid o Barcelona, donde el precio se dispara aún más y puede sobrepasar los 500 euros el kilo.

No obstante, esto no oculta que estas navidades disten mucho de las expectativas iniciales del sector. "Entre el mal tiempo y que las mareas no fueron favorables estamos hablando de que cada tripulación pudo haber ingresado un 50% menos que con respecto a la Navidad de 2017", ejemplifica Nando Mariño.

Finalmente los percebeiros de Cangas hoy no podrán salir a trabajar, tal como habían solicitado a la Consellería do Mar. A última hora de ayer no habían recibido respuesta a su recurso y decidieron que saldrían el lunes. Los que sí podrán trabajar hoy son los percebeiros de Bueu, que acudirán a O Centulo, en el extremo norte de la isla de Ons. Es un banco que también tienen reservado para estas fechas. Ayer trabajaron en Liñeiros y el marisco alcanzó un tope máximo de 137 euros el kilo. Los profesionales de la Cofradía de Bueu tienen autorización de la Consellería do Mar porque su plan de explotación sí recoge expresamente la posibilidad salir los sábados de diciembre.