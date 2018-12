El gran paso de peatones acaba en el pleno al pedir Gestido su retirada y plantear el BNG otro modelo

La polémica generada por el paso de peatones de 46 metros que se ha pintado en la PO-551 para enlazar la calle Méndez Núñez con la Praza do Concello y calle Cuba, llegará al pleno de Cangas, convocado para el día 28, a través de una moción presentada por el concejal de Cangas Gestido, José Luis Gestido. El citado edil pretende basar su petición en la seguridad e insiste en el peligro para los motociclistas y ciclistas, olvidándose de lo que dijo el día anterior el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, de que los peatones son los más vulnerables.

Esta propuesta pondrá a prueba la fortaleza del tripartito, ya que el BNG, concretamente su portavoz y concejala de Obras y Servicios, Mercedes Giráldez, ha puesto de manifiesto sus dudas sobre el proyecto y ayer afirmaba haber presentado una alternativa al actual diseño del paso de peatones, ante el departamento de la Policía Local, para pintar y balizar solo los lados. Giráldez explica que todos están de acuerdo con la finalidad de esta obra, de peatonalizar, aunque entiende que el actual modelo puede ser peligroso al incluir bandas muy largas con un tratamiento antideslizante que se va con la lluvia.

Es el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) el que parece haberse hartado ya de paños calientes y se muestra rotundo. Recuerda que todas las obras que realiza el Concello de Cangas son del grupo de gobierno, porque todas se aprobaron cuando se aprobaron los presupuestos. "O que me parece pouco coherente é desmarcarse cando as cousas polo que sexan se poñen feas, asegura".

Xosé Manuel Pazos insiste en que el famoso paso de peatones pretende otorgar seguridad en un punto neurálgico de la villa y también en que la cuestión de la seguridad de los motociclistas y bicicletas está garantizada con la pintura antideslizante y también con la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora. "Cando se reciben críticas que se poden solventar no se baixa un do barco". Fue el departamento de Tráfico que dirige el Concello de Cangas quien planteó la peatonalización de Méndez Núñez y paralelamente su unión a través del paso de peatones con la Plaza do Concello. El regidor local recuerda que fue Carreteras de la Xunta la que mandó pintar así el paso de peatones, que era la única alternativa en una carretera que es suya. El jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, también recuerda que se siguieron las instrucciones que marca la Xunta y también la Dirección General de Tráfico en lo que se refiere a cómo se debe señalar un paso de peatones y que no vale solo con una marca horizontal al principio y otra al final, porque sería ilegal y de cualquier cosa que pasara en él debería responder el propio Concello de Cangas. Afirma que otra cosa sería si la calle en la que se actúa es municipal, aunque la Dirección General de Tráfico ya está advirtiendo a muchos municipios que están pintando los pasos de peatones en sus calles de cualquier forma.

Xosé Manuel Pazos considera que la moción del edil independiente José Luis Gestido responde a las ganas de coger esa ola de popularidad que obtuvo el paso de peatones y que presenta la moción desde el desconocimiento, porque en el proyecto realizado por el Concello lo que se busca es precisamente la seguridad de los peatones.

Gestido manifiesta en su moción que "logo de recoñecer que o pintado do paso de peóns sirveu para que moitos españois pensen que en Cangas temos bo humor, entendemos que as bromas deben deixarse para a interpretacións teatrais e debemos considerar que a seguridad debe ser unha máxima para motociclistas, ciclistas e os propios peóns, podendo provocar numerosos accidentes que se poderían evitar". Gestido aclara que no está en contra de peatonalizar, pero sí en contra de los riesgos de accidentes y atropellos. Califica de "chapuza" esta peatonalización y añade que después de la fase mediática de este paso de peatones que puso a Cangas en el mapa, toca el momento de velar por la seguridad.

"Dudosa legalidad"

Por su parte, el portavoz del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, asegura están de acuerdo en la accesibilidad "pero no a cualquier precio" y dice que lo que se ha hecho con este paso de peatones, "es de dudosa legalidad y peligroso. Ya veremos quién se responsabiliza de los accidentes, no solo de motos, sino de coches de frente porque no están los carriles delimitados".

Sotelo opina que de lo que se trataba "era de conseguir titulares para desviar la atención de los problemas de Cangas" y añade que ellos ya han solicitado el proyecto, la autorización de carreteras, el presupuesto y la partida a la que se imputó esta obra.