El paso de cebra de Cangas, ahora también en camiseta

El paso de cebra de Cangas sobre la PO-551 y que conecta Méndez Núñez con la Praza do Concello sigue levantando expectación. 46 metros de largo y su disposición en curva no son para menos y el pintado se plasma ahora también en un diseño de camisetas para la ocasión: "Ven a Cangas, que non cho conten".

Esta prenda es el nuevo elemento viral tras la riada de memes en las redes sociales o incluso vídeos en los que comparan las líneas con una pista de atletismo. No solo los vecinos de Cangas están orgullosos de esta obra, también su alcalde, Xosé Manuel Pazos: "Se esto fai que Cangas saia nos Telediarios, pois mellor así que por outra cousa. Somos un pobo simpático, de feito temos unha mostra prestixiosa de Teatro Cómico e Festivo. Eu son un tipo con sentido do humor".

Pero esta camiseta no es la primera que plasma la viralidad de las redes sociales, ya lo han conseguidos las luces de Navidad de Vigo. Las 9 millones de bombillas agudizaron el ingenio de la tienda Rei Zentolo, que crearon un diseño en el que colocaron a la ciudad olívica a la altura de ciudades como Nueva York, Tokio o París.