Humanizar a paso de gigante

Ya quisieran los de Cádiz tener el arte que tienen los cangueses para sacarle punta a todo. El gigantesco paso de peatones de la humanización de Castelao, sobre el asfalto de la PO-551 despertó la imaginación y el buen humor de los vecinos, que lo demuestran con los memes sobre esta obra. El Facebook y los WhatsApp echaban humo ya en la noche del martes y se incrementaron ayer. El alcalde de Cangas no se arruga y, sin complejos, alaba la imaginación del pueblo.

Transcurrieron apenas dos días y el paso de cebra gigante sobre la PO-551 que une Méndez Núñez con la Plaza do Concello está a punto de hacerse más famoso que aquel de la portada del disco de los Beatles, que se sitúa en la calle londinense de Abbey Road y da nombre al álbum. De hecho, uno de los memes que vieron la luz guarda relación con esta imagen. Pero la que de inmediato circuló por las redes fue la que sacaron un grupo de amigos y que semejaba la salida de una prueba de 200 o 400 metros lisos, donde el paso de peatones eran las calles. Después hubo las comparaciones de las luces de Navidad de Vigo con el paso de peatones gigante de Cangas y hasta se divulgó una imagen trucada del alcalde de Vigo, Abel Caballero, hablando de que "Ni en Nueva York ni el Japón, ni siquiera en Vigo, el paso de peatones más grande del mundo es el de Cangas del Morrazo".

El Facebook ardía el martes por la tarde y en la mañana de ayer. Había comentarios, todos ellos con gracia, acerca del famoso paso de cebra. El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, muy activo en esta red social, también entraba en la polémica. No se arrugaba, a pesar de las socarronas críticas que poblaban la red. Alababa la inmensa y rápida imaginación del pueblo de Cangas y recordaba que esta obra de humanización todavía no había finalizado, que había que esperar. Sí se desmarcaba la concejal de Obras y Servicios y socia de Pazos en el gobierno, Mercedes Giráldez (ACE), que indicaba que su departamento nada tenía que ver con esta obra de humanización, que esa idea había salido del departamento de Tráfico que dirige el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE). No resistió la presión. Y pedía que se aclarara que a ella solo le compete las obras de Méndez Núñez, que no había que criticarla por algo en lo que no había tomado parte. Xosé Pazos aguantó con buen humor el fuego enemigo y el amigo, también. El regidor local confía en que una vez terminada, la obra gustará a los cangueses y mencionó, respecto a que las motos podía resbalar en el paso de peatones, que por la zona no se podía ir a más velocidad que a 40 kilómetros por hora.