El Partido Popular cuestiona otra vez la gestión del área de Deportes

"Teñen as instalacións deportivas municipais abandoadas e sen mantemento e andan prometendo novas inversións". Con esta acusación se ha manifestado de nuevo el Partido Popular para seguir mostrando su crítica en relación a la gestión del área de Deportes.

El grupo político avala sus declaraciones con"as denuncias dos usuarios" y enumera una serie de deficiencias que afectan, entre otras instalaciones, a: pabellón de O Gatañal -filtraciones en la cubierta por una ventana rota-, Romarigo -con el firme lleno de grietas- o Estadio Municipal de Atletismo -múltiples deficiencias-.

El PP critica además "o pasotismo do equipo de goberno" que afirma "non ten límites". Por último, citan la Piscina Municipal de A Balea como "exemplo de paralise tripartita". "Non só non municipalizaron o servizo, senón que non a teñen licitada (a última licitación foi anulada) e vaise dar a ironía de que a empresa concesionaria vai rematar a lexislatura levando máis tempo co contrato prorrogado que co contrato en vigo", cuestionan desde el PP.