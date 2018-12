Fervenza acusa a la alcaldesa de "prepotencia" en los plenos y de "silenciar" a la oposición

El pleno de este jueves en Moaña, que acabó con la expulsión del líder del PP, José Fervenza, y el abandono de la sesión del resto de ediles de su grupo, todavía colea. Fervenza acusa de "prepotente" a la regidora, Leticia Santos, y alega que piensa "que os plenos da corporación son a súa casa". Entiende que cuando el PP le rebate sus argumentos o los de su grupo "sempre opta polo mesmo: Silenciar á oposición expulsándoa do pleno". Apunta a que no existe ninguna normativa en el régimen local que impida a los concejales replicar y contrarreplicar. Y es que la expulsión se produjo cuando el edil José Manuel Juncal Gallego trataba responder al grupo de gobierno.

Fervenza alega, con dureza, que la alcaldesa dirige "unha ditadura na que non existe réplica para a oposición, pero si cando interveñen os concelleiros do BNG". Lamenta escuchar frases como "cálese ou o expulso" en estas sesiones.

Tras acusar al BNG de ser "unha banda de prepotentes e ditadores que se cren os únicos demócratas do mundo", Fervenza defendió que su expulsión del pleno buscaba por un lado "facer calar a todo aquel que non pense como a alcaldesa" y además buscaba que no se tratase la moción en la que el propio PP pedía su reprobación.

Los populares señalan que este mismo punto se presentará a la próxima sesión, "sempre que non nos impidan a asistencia ou nos expulsen".