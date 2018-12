El convenio establece la cesión de terrenos en 2019 y la Xunta tendrá cuatro años para concluir la obra

El Concello de Moaña recibió el lunes el borrador de convenio con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) que permitirá vincular a ambas administraciones en la construcción del demandado centro de salud del municipio, que se levantará en los terrenos de Sixalde. En el envío del borrador se deja claro que el Concello puede tener urbanizados y entregados a la Xunta los terrenos necesarios a mediados de 2019. Además, el convenio tendrá una duración de cuatro años, que es el plazo máximo que se otorga la Xunta para construir y poner en servicio esta dotación sanitaria. La alcaldesa, Leticia Santos, estima que es un plazo "razonable" para una dotación ambiciosa.

De todas formas, y pese a que desde el bipartito local entienden que se trata de un error fácilmente subsanable, el borrador de convenio que están revisando los servicios técnicos municipales recoge de nuevo de forma equivocada el número de metros cuadrados necesarios. Un error que impidió su firma ya el pasado verano, cuando la Xunta envió a Moaña un convenio tipo. En este caso, en primer lugar se habla de una parcela edificable con una superficie de 3.100 metros cuadrados. En la segunda referencia ya habla correctamente de 3.100 metros de edificabilidad, que es el compromiso verbal que había adquirido el Concello con la Xunta. Y es que la parcela será de 2.066 metros cuadrados, que es el espacio del que dispone el Concello en un ámbito total de 6.312 metros cuadrados. La dotación sanitaria tendrá como superficie útil los 3.100 metros que necesita la administración autonómica.

Más contenido tiene otro cambio que pedirá Moaña antes de firmar el convenio definitivo. Pide que en la cláusula primera se elimine la alusión al plan de necesidades sanitarias de O Morrazo elaborado por encargo de la Xunta. La intención del bipartito es que no aparezca esta alusión al entender que el plan "non recolle a realidade. O consideramos sesgado e implicaría que Moaña renunciase a servizos como o PAC e odontoloxía, que serían trasladados ao CIS comarcal en Cangas", indica la regidora.

Santos espera firmar el convenio definitivo lo antes posible pero quiere eliminar la referencia a dicho estudio de necesidades "porque non imos a dar un cheque en branco. Os moañeses fixeron un esforzo importante en mercar os terreos e o farán na urbanización, e non queremos que sexa para que teñan menos servizos que agora. Como mínimo o novo centro de saúde debe conter os mesmos servizos actuais pero con medios suficientes, non como ocorre co PAC ou cun fisioterapeuta para 17.000 cartillas", argumenta.

El borrador de convenio hace referencia también a que la posible necesidad de una zona para estacionamiento quedaría fuera de los metros sobre los que deberá actuar la Xunta, correspondiendo al Concello facilitar las plazas de aparcamiento que pudieran exigirse en el futuro.

Desde el bipartito argumentan que es un punto innecesario, pues en este caso Moaña cederá los terrenos plenamente urbanizados y el vial interior en forma de "L" que unirá las calles Sixalde y Rosalía de Castro ya contará con plazas de aparcamiento. A esto se sumarán las plazas existentes en las calles del entorno, en O Rosal, así como la conexión peatonal con un puente sobre el río de Os Ladróns que Moaña pretende construir en la zona verde que tendrá el ámbito, y que permitirá acceder directamente al futuro centro de salud desde el aparcamiento de la explanada del antiguo cuartel.

El borrador de convenio no fija de forma explícita la cartera de servicios ni los medios de los que se dotará el futuro centro de salud. Compromete al Concello a construir los accesos rodados y peatonales, el abastecimiento de agua, el saneamiento, el suministro eléctrico, el alumbrado público y el servicio de telefonía. La Xunta, por su parte, quedará comprometida cuando se firme el convenio a elaborar, supervisar y aprobar el proyecto técnico, así como a contratar, dirigir y ejecutar las obras de construcción del centro de salud con cargo a sus presupuestos. El plan de necesidades estima un coste de 4,35 millones de euros.

Además, se constituirá una comisión de seguimiento para asegurar el cumplimiento de dicho acuerdo, integrada por dos representantes de cada administración. Dicha moción debe impulsar y evaluar el cumplimiento del convenio, interpretar el contenido del mismo y proponer la resolución de las posibles controversias que surjan en su aplicación.