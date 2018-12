Concellos, vecinos y apicultores volverán a poner trampas de velutina en la comarca

A estas alturas del año, las velutinas llegan al final de su ciclo biológico. Nacidas y apareadas las nuevas reinas, abandonan los nidos en busca de un cobijo que están encontrando alrededor de las viviendas, de ahí que en distintos lugares de la comarca, tal y como señala el portavoz de la delegación de la Asociación de Apicultores de Galicia en O Morrazo -Daga- José María Bello, se estén viendo decenas de estas avispas merodeando las casas. Bello asegura que el tan destacado "esfuerzo" por parte de la Consellería de Medio Ambiente, que continúa sin retirar nidos advertidos hace dos meses, va a aprovocar que la comarca quede bien "sembrada" para el año que viene: "Es incomprensible ese tan citado esfuerzo cuando hay inmensos nidos en fachadas de viviendas, como uno en una casa en Aldea de Arriba, en el centro de Cangas.

Bello asegura que todos tienen asumido que erradicar esta velutina es imposible "pero desde luego lo que que sí hay que hacer es eliminar cuanto antes todo lo que aparece y no esperar a que los apicultores y particulares tomen el toro por los cuernos y los eliminen ellos. Tampoco es opción esperar a que los temporales los alejen de nuestras vistas". Para Bello es incomprensible que 6 aficionados hubieran sido capaces de eliminar más de mil nidos en los últimos años en la comarca y que la consellería no tenga esa capacidad de respuesta y recuerda que quedó demostrado que colocando trampas para capturar reinas en primavera en los camelios, "significa no tener nidos en los entornos de nuestras casas". De ahí, que anuncia que concellos, asociaciones de vecinos y apicultores volverán a repetir la campaña de trampeo, que el año pasado se saldó con más de 25.000 ejemplares capturados, de mayo a junio.

Bello puede adelantar, en vista de la situación, en dónde abundarán los avisperos el año que viene. En Bueu, en Sabarigo, Resille, Fonte Alta, A Barraca, Castrelo (casi la mitad de la parroquia de Cela), Ermelo y zona alta de Meiro, Sexide hacia Outeiro, Sar, A Toca, Bon de Abaixo y en las proximidades del casco urbano en Soutelo, Cividade, As Means, A Graña y Ramorta. En Cangas, apunta a las zonas de Castrillón, Ximeu-Verín, Igresario de Coiro, A Biubeta, San Pedro, Arneles, A Choupana, Cimadevila, zona de Areamilla, Cunchido, Santa Marta, Igresario de Darbo , Monte San Cibrán, Areacoba, Francón, Menduiña y Herbello.

Por lo que respecta al municipio de Moaña, el delegado de la Asociación de Apicultores en O Morrazo, asegura que con la sinergia del trampeo vecinal y una más que aceptable labor de eliminación de nidos por parte de la Consellería de Medio Rural, considera que la situación no será tan alarmante. De todas formas estima que los nidos proliferarán por San Benito, Isamil-Meira, Quintáns, Fonte da Tella, Moreira, O Palomar, paseo marítimo y Ameixoada.