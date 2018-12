Un adeus á altura dun dos bos e xenerosos

Bueu non esquece a Xulio Formoso, de igual maneira que o artista non esqueceu xamais á vila na que pasou parte da súa xuventude. El pediu que as súas cinsas puidesen repousar no municipio do Morrazo, unhas cinsas que onte presidiron xunto a un dos seus autorretratos a homenaxe que se lle brindou nunha ateigada sala de exposicións Amalia Domínguez Búa. Foi precisamente neste espazo onde se organizou unha das súas últimas exposicións. Onte algunhas das persoas que o coñeceron nalgún momento da súa vida destacaron a súa figura, tanto desde o plano artístico como humano. "Era unha desas persoas que responde ao lema do himno galego, era un dos bos e xenerosos", manifestaba algún dos intervintes.

Francisco e Salvador Rodríguez, Arturo Sánchez Cidrás, Xosé Novas, Camilo Camaño, Xan Leira... foron algúns dos presentes. Estiveron tamén o cónsul de Venezuela en Vigo, Martín Pacheco, e o que fora ministro de Cultura do país latinoamericano, Farruco Sesto. "Xulio era unha boa persoa, unha persoa comprometida e honrada", suliñou durante a súa intervención.

Os organizadores lograron reunir algunhas mostras do seu traballo, unhas láminas moi vencelladas con Bueu: un retrato de Johan Carballeira, unha imaxe da Virxe do Carme e un debuxo sobre as alfombras do Corpus. Non faltou tampouco a música grazas a presenza de Emilio Rodríguez e Leo Campos (O Leo i Arremecághona): cada un interpretou tres temas dos discos que publicou Xulio Formoso e o peche do acto foi unha interpretación conxunta do seu celebrado "Pandeirada do Che".

Inicialmente estaba previsto que acudisen as súas fillas, pero finalmente non puideron estar. Non obstante, pedíronlle aos organizadores que non suspendesen a emotiva e sentida homenaxe de onte. A súa familia quere cumprir unha das últimas vontades do artista, que expresou o seu desexo de que as súas cinsas repousen no Bueu que coñeceu na súa xuventude, cando viviu na coñecida como Casa dos Picos mentras se preparaba para aprobar os exames de bacharelato. Os promotores do recoñecemento están en contacto co Concello de Bueu para buscar un espazo no cemiterio municipal, onde amáis se colocaría unha placa de recordo.