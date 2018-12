Abalo duda de la futura colaboración del PP en la comisión de investigación de Massó

La comisión de investigación que revisará el convenio de Massó será una realidad en un plazo de tiempo nunca superior a los diez días hábiles, contando desde su ratificación. En el último pleno ordinario de Cangas se aprobó la constitución de este órgano a propuesta de ACE y gracias al apoyo de los otros dos grupos del gobierno local -BNG y Aspun- y del PSOE. El alcalde cangués, Xosé Manuel Pazos, solicitará ahora a los grupos municipales que designen a su representante en dicha comisión. El impulsor de esta medida, el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, mostraba sus dudas acerca de la colaboración por parte del PP en el transcurso del proceso que ahora se iniciará. "Estamos á espera de comprobar cal vai ser a súa actitude", manifestaba con cierto recelo Abalo en la jornada de ayer, una vez que ya había sido efectiva en el pleno la aprobación de la comisión.

Una vez constituida la comisión -en la que estarán representados todos los grupos municipales- se procederá a revisar la documentación que ya se ha presentado y consultado en el pleno y facilitado a la corporación en relación al citado convenio urbanístico. El edil de Urbanismo "invita" además al resto de grupos municipales, y también a particulares, a que faciliten cualquier tipo de documentación o información que aclare "como foi xestionada e quen foron os involucrados" en esta presunta trama urbanística.

Tal y como recogía la moción llevada a pleno por Alternativa Galega de Esquerdas -y que fue aprobada a pesar de la abstención de Cangas Decide y de la no participación del PP-, el tercer y útimo paso de este proceso implica a la Fiscalía Anticorrupción. "O Concello foi tremendamente perxudicado con esta xestión e hai que depurar responsabilidades", mantiene Abalo. El concejal de Urbanismo hace hincapié además en las múltiples vertientes que abarca "unha actuación que presenta indicios delictivos". "Non só hai que analizar as vertentes urbanístico-económicas, tamén hai consecuencias político-sociais, como medioambientais", insistía ayer Mariano Abalo.

Para iniciar un proceso que tiene por objeto "depurar responsabilidades" en torno al convenio suscrito entre el Concello de Cangas y Frigoríficos de O Morrazo es necesario que Xosé Manuel Pazos, en calidad de presidente de dicha comisión, inste a los grupos municipales a designar a su representante. El plazo para cumplir con este trámite es de diez días hábiles, a partir de ahí, se desconoce cuánto se podría alargar en el tiempo la actividad de dicha comisión.