El pleno aprueba investigar el convenio de Massó y reclamar responsabilidades

Cuando están a punto de cumplirse catorce años de la firma del convenio urbanístico entre el Concello de Cangas y Frigoríficos del Morrazo para Massó, la corporación acordó ayer crear una comisión de investigación para investigar presuntas irregularidades alrededor de aquel proceso. El acuerdo se adoptó con los votos a favor de los tres grupos del gobierno local -ACE, BNG y Aspun-, que contaron con el apoyo del PSOE. Por su parte, Cangas Decide se abstuvo y el PP, que instó de nuevo al concejal de Urbanismo a que acuda directamente a la Fiscalía, optó por no entrar en la votación. La propuesta de acuerdo adoptada ayer deja la puerta abierta a la "depuración de responsabilidades" por la aprobación de aquel "pelotazo urbanístico", tal como se califica en el propio texto de la moción.

A pesar de la profunda carga política e incluso legal que arrastra cualquier asunto relacionado con Massó el debate transcurrió sin aspavientos y sin los agrios enfrentamientos dialécticos de otras ocasiones. El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, fue el encargado de defender la propuesta, que consideró justificada a raíz del reciente auto de procesamiento de la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de Caixanova por la financiación del puerto deportivo de Massó. Abalo defiende que ese auto constata "unha serie de irregularidades sumamente graves" ante las que el Concello de Cangas "non debe mirar cara outro lado" y supone además un espaldarazo "ao que vimos denunciando desde hai tempo". El actual responsable de Urbanismo apuntó nuevamente hacia al entonces gobierno local del PP de Cangas, presidido por José Enrique Sotelo, al que acusó de "cooperación necesaria y complicidade manifesta" a la hora de suscribir un convenio "claramente fraudulento". Se refirió a diversa documentación, como la venta de parcelas con concesiones en aquel momento todavía no extinguidas.

La respuesta desde el PP no tardó en llegar, en la misma línea de lo que había anunciado en la previa del pleno. "Se está tan seguro de todo iso que di vaia directamente á Fiscalía, sen perder nin un minuto máis nin máis dilacións", afirmó el portavoz de los populares, Rafael Soliño. El edil se refirió a aquel convenio como un "convenio non nato" porque nunca se llegó a hacer efectivo puesto que el PXOM no fue aprobado. Además, trató de desvincularlo del auto judicial de la Audiencia Nacional sobre la obra del puerto deportivo. "Era un convenio en terra, non incluía nada da lámina de auga", razonó.

Declaración en la Audiencia

Un argumento que a su vez también tuvo rápida contestación, esta vez por parte del alcalde, Xosé Manuel Pazos. "Sería un convenio 'non nato' como di vostede, pero si supuxo cartos. Houbo un ingreso de cartos ao Concello, que xa están gastados e que se lle poden reclamar. E si está relacionado coa obra do porto deportivo porque este alcalde tivo que ir a declarar á Audiencia Nacional", espetó Pazos. Algo en lo que abundó Mariano Abalo, que también acudió a declarar ante la Audiencia, y que aseguró que actuación en tierra y puerto deportivo estaban ligados.

La propuesta de constituir la comisión de investigación partía del grupo municipal de ACE, que contó con el respaldo de sus socios de gobierno BNG y Aspun. Ambos grupos pidieron que se trabajase de forma ágil y rápida, "sin que se eternicen" los trabajos. Contaron con el apoyo del grupo municipal del PSOE, cuyo portavoz, Alfredo Iglesias, defendió que la comisión debe estar dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. "Que non sexa un coitus interruptus", reclamó con ironía.

Quien no apoyó la propuesta fue el concejal de Cangas Decide, José Luis Gestido, que acusó a Abalo de querer "desviar a atención" y "ocultar a súa incompetencia". De una manera similar se pronunció también el PP, que en otro momento de su intervención reprochó a Mariano Abalo su supuesta complicidad en la trama que denunciaba. "Fai máis de once anos que tiña toda esa documentación. Se existen todas esas irregularidades que di vostede tamén sería cómplice por non denunciar", manifestó Rafael Soliño antes de desafiarle nuevamente a acudir sin más rodeos a la Fiscalía. "Isto xa foi denunciado e agora hai que retomalo porque se non si que seríamos cómplices", respondió en el cierre del debate previo a la votación el concejal de Urbanismo.