Las plataformas de sanidad reclaman a la Xunta reforzar la atención primaria antes de definir el CIS

El colectivo de usuarios del Sergas "A Voz da Sanidade" de Cangas pactó con la "Plataforma en Defensa da Sanidade" de Moaña una postura conjunta que llevarán a la reunión de este lunes entre el conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña, el gobierno tripartito cangués y el movimiento asociativo. En líneas generales exigirán el refurezo de la atención primaria, manteniendo el actual centro de salud de Cangas, y un incremento de sus prestaciones con servicios como la geriatría. "Trátase de definir a longo prazo a sanidade da comarca e hai que adiantarse aos problemas que virán", apunta Carmen Nores, del colectivo cangués. Demandarán que se garantice este refuerzo de la atención primaria en ambas villas antes de hablar de definir el Centro Integral de Salud (CIS) comarcal de A Rúa, con cuyo modelo planteado en el estudio de necesidades se muestran muy críticos.

"Non imos consentir que se resten servizos básicos en atención primaria, queremos que se manteñan as prestacións actuais e se incorporen novas especialidades", desvelan. Las plataformas entienden que el CIS planteado en A Rúa "non será máis que derivar servizos de atención primaria como farmacia, fisioterapia ou odontoloxía, pero cos mesmos medios que na actualidade".

Cuestionan también el incremento del 50% en la superficie sanitaria de O Morrazo "que se vendeu co estudo de necesidades". Y detallan que Moaña sí pasaría de 900 metros cuadrados en la Casa do Mar a 3.100 metros construidos en Sixalde. Pero en Cangas se perderían unos 3.000 metros cuadrados en la primera atención, si se cierra el centro de salud y se trasladan sus servicios a 1.463 metros del CIS de A Rúa. Advierten además de que el centro comarcal tendría, para especialidades, un total de 4.900 metros cuadrados "que non pasaría de ser o espazo dun centro de saúde", contraponiendo esta situación a proyectos mucho más ambiciosos como sería el del CIS de O Deza.

Francisco Ferreira, del colectivo moañés, pone como ejemplos los centros de altas resolución de comunidades como Andalucía, La Rioja o Cataluña, "que irían na liña do que se demanda, e non o que pretenden facer no Morrazo, que sería unha planta coas mesmas especialidades das que xa disfrutamos nestes momentos".

Nores añade que el actual centro de salud cangués podría reforzarse con servicios como geriatría al ganar espacio con el traslado del PAC, radiología y salud mental al futuro CIS. No se oponen, por tanto, a un centro comarcal, "pero non debe definirse ata garantir un reforzo da atención primaria, para que non sexa un simple traslado de servizos".

Critican también la propuesta de integrar en el Área de Saúde Mental del futuro centro comarcal el servicio de atención a drogodependientes "porque só se prevé unha consulta cos mesmos medios que agora, pero para máis carga de traballo e para os cangueses e moañeses". En la reunión de este lunes pedirán que el nuevo diseño de la sanidad en O Morrazo "se reforce e se pense realmente para as vindeiras décadas. Ese sería o xeito de vendernos algo novedoso".

Aldán-O Hío

Por otro lado, la propuesta que pactaron ambas asociaciones demanda también que se retome el proyecto de construir un centro de salud para las parroquias de Aldán y O Hío, previsto durante años para los terrenos de O Viso y que desapareció en las conclusiones del estudio de necesidades. "A administración non pode alegar falta de consenso veciñal, porque é a que debe resolver eses problemas e tomar as decisións políticas pertinentes", alegan.

Los colectivos llaman a la participación en la manifestación de mañana por el pediatra en Aldán y en la marcha del día 9 contra los recortes en el PAC de Moaña.