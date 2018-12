Moaña y Diputación salvan la reforma del vial de Abelendo con su ejecución por fases

El diputado de Mobilidade Uxío Benítez y la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, pactaron ayer una modificación en el ambicioso proyecto de reforma y mejora de la seguridad vial de la carretera provincial EP-1104 entre A Porta do Cego y Coiro. Con la inversión colgando de un hilo al no lograr el Concello una decena de las más de 100 cesiones necesarias, el gobierno provincial aceptó un cambio para ejecutar las obras por fases. Esto permite salvar de momento el proyecto previsto y ejecutar a corto plazo el tramo del que ya se tienen todas las cesiones de terrenos: Entre la curva de Figueirido y el final de la recta de O Casal.

Así lo anunció el diputado Uxío Benítez tras una reunión de trabajo ayer con la alcaldesa y otros integrantes del gobierno bipartito. Benítez destacó que el Concello lograse la mayor parte de los terrenos para esta reforma "aínda que non os suficientes como para realizar a actuación de xeito completo". Accedió a acometer los trabajos por fases ante "a urxente necesidade de mellorar a seguranza viaria na zona". La alternativa de trabajar por fases fue propuesta por la regidora, Leticia Santos, con el objetivo de no perder la inversión comprometida y que supera el millón de euros. En esta primera fase la Diputación actuará sobre 500 metros lineales de la carretera manteniendo las características del proyecto original. El segundo tramo se dejaría para el futuro, confiando en que los vecinos afectados acepten ceder los terrenos necesarios.

En el primer ámbito de actuación, según explican desde el organismo provincial, coexistirán los dos modelos que se pretenden aplicar a lo largo de todo el tramo urbano de la carretera. Habrá por lo tanto una senda peatonal de 2,5 metros de ancho por una de las márgenes de la carretera, y también una "zona de convivencia" entre coches y peatones, con tráfico calmado en un punto en el que la sección de la carretera no es suficiente para segregar los tránsitos, al estar las edificaciones pegadas a la calzada. En esta zona de convivencia se ascenderá a una plataforma con un nivel más alto. No será de asfalto, sino de hormigón, y la velocidad estará limitada a 30 o 20 kilómetros por hora.

Uxío Benítez defendió el proyecto provincial para esta carretera como un modelo que está funcionando en otros concellos de la provincia como ocurre con la actuación de la carretera de la iglesia de San Vicente do Grove, en donde también se había descartado la petición vecinal de construir aceras. Asegura que aceptó la propuesta de la alcaldesa por la necesidad urgente de mejorar la seguridad en dicha carretera y por la "extraordinaria xenerosidade" de los vecinos que sí cedieron parte de sus fincas para llevar adelante el proyecto "en aras do ben común de toda a zona". Esta situación llevó, hasta en dos ocasiones, a que apareciesen carteles anónimos en Abelendo criticando a los que optaron por no ceder.

Tras la reunión de ayer Leticia Santos aseguró que el gobierno moañés trabajó para conseguir la inversión necesaria para mejorar esta carretera, "e de ningún xeito estábamos dispostos a perdelo agora que xa había un compromiso e cartos consignados". Defiende que cuentan con el apoyo "maioritario" de los vecinos de la zona y que la actuación es demandada por residentes desde hace años "e incluso priorizada pola Asociación de Veciños de San Martiño". Santos espera que la ejecución de esta primera fase permita demostrar la utilidad de la propuesta para resolver los problemas de seguridad viaria "e ser así un exemplo para os propietarios doutras fincas que teñen dúbidas sobre se ceder ou non".