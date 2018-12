Bueu celebra el 182 aniversario de su constitución oficial como Concello

El Concello de Bueu organizó ayer un acto conmemorativo para celebrar el 182 aniversario de la constitución oficial del ayuntamiento, un 30 de noviembre de 1836. Ayer fue festivo local en el municipio y la jornada culminó en el Centro Social do Mar, donde el gobierno local entregó a colectivos sociales y deportivos del municipio banderas oficiales del Concello de Bueu. "O obxectivo con esta entrega é que o nome de Bueu se espalle polos recunchos do mundo a través dos actos nos que participen as asociacións", explicaba ayer el edil de Cultura, Xosé Leal.

Este acto se completó con una charla del investigador e historiador Arturo Sánchez Cidrás, que es el autor de uno de los capítulos "Travesía por tres momentos da historia de Bueu", concebido por la Asociación Cultural para o Debate Ricardo Gómez Buceta y editado por la Diputación de Pontevedra. En ese trabajo Arturo Sánchez Cidrás abordaba la importancia de las fábricas de salazón y de los fomentadores. El investigador recordó la relación en la historia reciente entre el mundo de la política local y el de la salazón y conserva. De hecho uno de los hilos conductores de su charla fueron los 16 alcaldes de Bueu que también fueron empresarios de este sector. "A aportación de familias relacionadas co mundo da salga e da conserva ao mundo da política é sumamente importante tanto no tempo como no número de concelleiros e alcaldes. Destes últimos un 27% está vinculados directamente co fomento da sardiña ou coas grandes familias que controlaban este negocio", ilustra.