El PP afirma que solicitó un listado de las licencias en precario concedidas en A Portela

El Partido Popular sale al paso, a través de su portavoz, José Enrique Sotelo, respecto a la última reunión mantenida entre representantes del gobierno y técnicos municipales con un grupo de propietarios de terrenos en el polígono de A Portela. Sotelo muestra primero su "sorpresa" ante las impresiones de la sesión de trabajo que se trasladaron desde el Concello, ya que se mencionó cierto "recelo" por parte de los dueños de las fincas con respecto al Plan Especial de Reforma Integral (Peri) dada "a xestión do goberno anterior". El PP también señala de manera crítica "a coincidencia" entre el hecho de que este grupo político solicitase un listado de las licencias en precario que se han concedido en el polígono con que "o goberno retomara as conversacións cos empresarios e donos das parcelas", señalan.

"Vai por diante que nós queremos que as empresas se instalen en Cangas e que imos amosar o noso apoio a calquera medida que busque a legalización definitiva da actividade do polígono e da situación das licencias en precario", afirma Sotelo. Si bien, desde el grupo popular se insiste en que quieren "coñecer os expedientes que solicitamos, así como o estado do desenvolvemento do proxecto".

El portavoz del PP critica además "a pouca memoria" del actual gobierno cangués ya que, según mantiene Sotelo, "a única xestión feita na Portela é do PP, a pesar dos atrancos que sempre puxeron os que agora están no goberno". El portavoz popular afirma que "o pouco" que se ha avanzado en la regularización de la actividad empresarial de A Portela se realizó durante el mandato popular. "E parece que agora vale o que antes era ilegal", denuncia en relación a la concesión de licencias en precario que se han producido en los últimos años.

En relación a las licencias en precario -carácter provisional- se pronunció la edil de Obras e Servizos, Mercedes Giráldez, tras la reunión técnica mantenida hace veinte días en el consistario. La concejala señaló que desde la modificación puntual de las Normas Subsidiarias "adxudicáronse estas licencias en precario cunha moratoria de catro anos que se non se desenvolve o Peri poderían quedar anuladas". Una situación incierta que también se comentó desde la Asociación de Empresarios de A Portela.

Todas las partes coinciden al señalar la "incertidumbre" con respecto a un futuro incierto que podría plantearse en la situación del polígono a partir de 2020. Por el momento, y según han trasladado desde el Concello tras las últimas reuniones mantenidas, se confía en la "predisposición" de los propietarios para que continúen entregando la documentación que acreditará los terrenos y que permitirá realizar la parcelación.

Nueva reunión en enero

Esta misma semana se mantuvo la segunda reunión en menos de un mes entre Concello y propietarios de A Portela. Si al primer encuentro asistieron representantes de la Asociación de Empresarios de A Portela, a la sesión del miércoles pasado asistieron un grupo de nueve propietarios que poseen alrededor de 20.000 metros cuadrados de superficie y que hasta la fecha no han presentado las escrituras de los terrenos.

Desde el Concello se confía "en que a documentación destes propietarios se vaia entregando nas vindeiras semanas" y que con "o 90% das fincas acreditadas" se pueda convocar una nueva reunión a la vuelta de la Navidad. Todas las partes trabajan en acortar los plazos de un proceso que se inició en 2016 con la aprobación de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cangas que permiten habilitar 190.000 metros cuadrados de suelo apto para urbanizar (SAU-1) en la zona industrial de A Portela. El plazo para completar la parcelación y la urbanización concluye a principios de 2020.