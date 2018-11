Vecinos de Quintela alertan de que los nuevos semáforos estrecharon las aceras

La Asociación de Veciños A Bouza-Quintela presentó por Rexistro del Concello por segunda vez, y tras haber presentado incluso una moción al Pleno, la petición de que se mejoren y adapten las aceras de la carretera PO-313 en su tramo entre el Portal do Almacén y la Porta do Cego. Cuenta con tramos rotos que ya han provocado caídas.

Reconocen que la Xunta sí arregló las aceras en las inmediaciones del colegio de Quintela, instalando también dos semáforos. Sin embargo señalan que en el paso de peatones del Portal do Almacén no adaptaron la acera eliminando la barrera arquitectónica. Además, otras dos esquinas quedaron sin adaptar. Denuncian también que uno de los semáforos se instaló en medio de la acera, impidiendo el paso a sillas de ruedas o carritos de bebé. Piden su traslado urgente. "De nada sirve que adaptaran la esquina de la acera si no se puede llegar a ella", alegan.