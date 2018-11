Una placa para el recuerdo

"Recordando a Dionisia lembramos a todas as vítimas da ditadura Arxentina, 1976-1983." es una de las frases que reza la placa que ayer fue descubierta en el Parque da Palma de Cangas en recuerdo a la cofundadora del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Coincidiendo con el décimo aniversario del fallecimiento de esta gallega emigrada a Argentina y que vivió en sus carnes la crudeza del régimen dictatorial se han sucedido en la comarca de O Morrazo varios homenajes. Después del de Moaña, ayer fue el turno de Cangas.

El responsable de relaciones institucionales de Amnistía Internacional, Manuel Martínez Barreiro, fue el encargado de abrir el acto relatando las vivencias y experiencias de Dionisia López y trasladando a la decena de conocidos allí presentes una carta enviada por la hija de la homenajeada: Rosaura Díaz.

"La historia de vida de Dionisia no fue nada fácil", relata la hija en un fragmento de su escrito, "no hay nada peor que perder un hijo, salvo perderlo y no tener un lugar para llorarlo", prosigue. Y es que el hijo de Dionisia, Antonio, fotógrafo de profesión, fue uno entre muchos: "Ella decía que no perdió a un hijo, sino que perdió y perdimos a 30.000". Un testimonio que fue escuchado con atención por diez de los amigos y amigas que Dionisia hizo en la zona de O Morrazo durante sus viajes a Galicia. Este paso por Cangas también está reflejado en la placa de la siguiente manera: "Dionisia López Amado visitou este Concello no verán de 1997 na procura de solidariedade coa causa aberta no Xulgado nº 5 da Audiencia Nacional polos crimes de lesa humanidade cometidos pola ditadura arxentina".

Una visita que recordó el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, durante sus intervención: "Eu puiden coñecer a Dionisia no 97, sendo eu edil de Cultura", apuntó el ahora regidor. Pazos se mostró "emocionado" y extendió el homenaje "a todas as Nais da Praza de Maio". Por su parte, la edil de Obras e Servizos, Mercedes Giráldez, se mostró también familiarizada con la situación y las vivencias de Dionisia y sus compañeras de movimiento ya que "teño familia en Arxentina que sufriu a ditadura". Tanto Pazos como Giráldez recibieron de los integrantes del colectivo Amigos e amigas de Dionisia López un detalle en forma de plato con un grabado acorde al acto. También estuvieron presentes los ediles Tomás Hermelo, Mariano Abalo y Xoán Chillón.

Todas las actividades promovidas por el colectivo de Amigos e amigas de Dionisia López pretenden que "su lucha no se olvide" y tener presente "su trabajo por los Derechos Humanos". Además hubo tiempo para recordar al abogado Carlos Slepoy, fallecido en 2017. Slepoy fue el jurista que consiguió llevar la causa a la Audiencia Nacional y que siempre estuvo volcado en la defensa de las víctimas de dictaduras en distintos países.

Los actos alrededor del homenaje a la cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo concluirán esta tarde en Vigo con la conferencia "Memoria, justicia, perdón" que impartirá el filósofo Manuel Reyes en Afundación (20:00 horas). La profesora de la Universidad de Vigo Inmaculada Valeije será la encargada de conducir la intervención.