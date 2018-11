El párroco de San Martiño se dirige a Patrimonio para reconstruir el muro de contención

El párroco de San Martiño, Manuel Barros, ha contactado ayer por la mañana con la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y con el Arzobispado de Santiago para reconstruir de urgencia el muro de contención construido en el siglo XVIII y que se desprendió este martes. Operarios de una empresa local empezaron ayer la retirada de las piedras y tierra desprendida. El párroco entiende que la reconstrucción debe hacerse lo antes posible y teme que las lluvias previstas para estos días sigan arrastrando tierra y piedras.

La caída de este muro no provocó ningún daño en el templo románico, según explica Manuel Barros, que entiende que la reconstrucción se tendrá que financiar con fondos propios de la parroquia.

El entorno se encuentra vallado para evitar que nadie se acerque desde el martes y el Concello pidió que de momento las piedras retiradas se conserven a la espera de las instrucciones de Patrimonio en la reconstrucción.

El desprendimiento se produjo sobre un hueco con una caída de unos 4 metros, anexo a la fachada de una vivienda particular que lleva años deshabitada.

La Asociación de Veciños de San Martiño alertó desde 2016 de la precaria situación de dicho muro de contención, con grietas profundas y un abombamiento. El asunto incluso salió en el Consello Veciñal de la pasada semana, en donde los vecinos pidieron al Concello medidas. En diciembre de 2017 el gobierno local se dirigió al Arzobispado de Santiago con un informe técnico del Concello en el que se alertaba de la "deformación vertical pronunciada" y de una grieta "que recorre dende a cimentación ata a altura do muro". El arquitecto municipal pedía entonces que se procediese "inmediatamente a tomar as medidas de seguridade e reparación do muro que fagan desaparecer os riscos de derrumbe".

Desde entonces el párroco había solicitado un presupuesto para dicha actuación.

El muro que se desprendió está realizado en piedra de mampostería desconcertada ordinaria y estaba asentado en buena parte sobre roca. Realiza las funciones de contención del atrio desde que en 1763 se alargó el templo románico y se desmontó el ábside. El muro permitió esta ampliación y alargar el terreno del atrio para que el templo pudiese ser rodeado durante las procesiones.

Desde entonces, dicho muro contenía el tímpano de San Martiño, que en 1929 fue trasladado al Museo de Pontevedra y cuya réplica fue inaugurada por el Concello en los últimos meses. La retirada de dicho tímpano a comienzos del pasado siglo habría debilitado la estructura de contención de tierras.

El historiador local Manuel Uxío García Barreiro espera que un arqueólogo, con el visto bueno de Patrimonio, revise las piedras antes de reconstruir el muro, pues entiende que parte de las mismas proceden del antiguo ábside desmontado en el siglo XVIII.