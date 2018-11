Obras de ampliación del inmueble

La empresa Sestrama fue la designada por la mesa de contratación para realizar las obra de reforma de la Casa do Pobres de Cangas, con el fin de que pueda acoger tres viviendas para personas y familias necesitadas. El importe de la adjudicación fue de 47.000 euros. El proyecto contempla la reforma de las tres viviendas del inmueble, uniendo las dos de arriba en una más grande para acoger a familias de varios miembros y acondicionado las de abajo con la misma finalidad. La casa tiene más de cien aos de antigüedad, es de piedra y disponía de cuatro apartamentos: dos en la planta baja y do sen la alta, de los que solo estaba ocupado uno de ellos, en donde reside una mujer, debido a que el resto estaban muy deteriorados y no reúnen las condiciones de habitabilidad. El inmueble fue utilizado al menos en el último medio siglo como centro de acogida de personas y familias con recursos.