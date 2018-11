La mejora del vial de Area de Bon incluye una senda peatonal de 1 metro de ancho y aparcamiento

La mejora del vial de acceso y salida a la playa de Area de Bon, en la parroquia de Beluso, incluirá la delimitación de una senda peatonal de un metro de ancho y el acondicionamiento de espacio para estacionar a uno de los lados del vial. Desde el Concello de Bueu acogieron con "sopresa" y "estupefacción" algunas de las críticas que han comenzado a llegar al consistorio por unas obras que "aínda non remataron". De momento se ha procedido a la instalación de un sistema de drenaje de las aguas subterráneas que afloraban en esta zona y al pavimentado del vial.

Los responsables técnicos del proyecto explican que en un tramo de 200 metros, en el vial de acceso a la playa de bandera azul, se habilitará a un lado un carril peatonal y al otro una franja de aparcamiento en línea. La calzada cuenta en esta zona con un ancho medio que oscila entre los 6,5 y los 7 metros. La senda para el tránsito peatonal se delimitará en el margen izquierdo (en sentido descendente) y tendrá un ancho de un metro. "Vai estar sinalizada co correspondente pintado e se resulta necesario reforzarase coa instalación de bolardos", explican desde el gobierno local.

El otro lado de la calzada se reservará para el estacionamiento de vehículos en línea, con una franja aproximada de dos metros de ancho. Los técnicos estiman que podrían aparcar alrededor de 40 automóviles y subrayan que se respetarán las "garantías viarias existentes", en referencia a los vados. De esta manera sostienen que queda un carril de circulación con el ancho necesario para el tránsito de vehículos puesto que esta zona es de dirección única.

El proyecto de obra en este entorno está condicionado por las limitaciones que impone la Red Natura 2000 y la calificación de suelo rústico de especial protección. "Podemos acometer o asfaltado do vial porque se trata dunha reposición do firme xa existente. O que non podemos facer é asfaltar novas zonas ou acometer a colocación dunha rede de pluviais", afirman desde el Concello de Bueu.

No obstante el proyecto resuelve, según los responsables técnicos, el problema "máis grave" que había en esta zona, provocado por las aguas del subsuelo que salían a la superficie. "Procedeuse a colocar unha drenaxe no terreo e a partir de agora só quedarán as augas que xa baixaban antes", concluyen.