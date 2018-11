El gaiteiro irlandés Blackie O'Connell actúa este domingo en el Var con Uve

El Var con Uve de Abelendo acoge este domingo, a las 20.30 horas, un concierto de Blackie O´Connell, que pasa por ser uno de los gaiteiros más importantes del mundo Celta. Llega al local moañés tras participar en el "Encuentro Celta de Punta Arenas", en Chile. Actuará en Moaña acompañado de Cyril O´Donoghue al bouzouki y del gaiteiro moañés Anxo Lorenzo como invitado especial. La entrada del concierto cuesta 5 euros.

Blackie O´Connell tocó con referentes como Paddy Keenan, Finbar Furey o Johnny Doran. Actualmente vive y toca música irlandesa en el condado de Clare, en el oeste de la isla. Viaja regularmente para actuar por Europa, Estados Unidos y Asia. Realizó también varias giras con compañías de danza y su último trabajo discográfico data de 2010, bajo el título de We were drinking and kissing the ladies, en colaboración con el intérprete Hugh Healy.