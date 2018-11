El Concello quiere desahuciar a los moradores de la Casa dos Pobres por ocuparla de forma indebida

El Concello de Cangas presentó demanda de desahucio contra una pareja que okupa la denominada Casa dos Pobres de forma indebida, al menos desde el mes de julio, demanda que se extiende a los desconocidos e ignorados ocupantes del citado inmueble, situado en el número 48 de la calle Enseñanza. El Concello manifiesta en su demanda que los moradores del edificio carecen de cualquier título o derecho para habitar la Casa dos Pobres, por lo que solicita al juzgado Número 1 de la localidad la recuperación del inmueble de su propiedad.

La ocupación indebida de la Casa dos Pobres fue constatada la primera vez por la Policía Local el 18 de julio de 2018. Los agentes accedieron a ella tras romper un cristal de una de las ventanas que dan a la calle Enseñanza. El día 23 de julio de 2018 los agentes identifican nuevamente a los demandados, a los que se les informa que deben abandonar el inmueble, pues, además de ocuparlo de forma indebida, no permiten desarrollar con normalidad los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo. La Policía Local certifica como los demandados se niegan a abandonar la vivienda. Es el 21 de septiembre de 2018 cuando los agentes se ven obligados a identificar a varón que habita el inmueble, que reconoce haber alterado el cuadro eléctrico del inmueble.

Un decreto de la Alcaldía del 19 de noviembre pasado señala que "visto que se están vendo afectados bens e dereitos desa Entidade Local, en concreto o inmoble sito no número 48 da Rúa Ensinanza, destinado a aloxamento temporal para casos de emerxencia social, tal e como resulta dos informes, tanto da traballadora social do Concello de Cangas, como da Policía Local, na que se destaca o incumprimento das condicións de uso do referido inmoble por parte dos seus actuáis ocupantes, resultando preciso o desaloxo desta persoas, así de calquera outra que puiedesen atoparse indebidamente na vivenda. Visto que a actuación dos ocupantes da vivenda produce un evidente prexuízo para o Concello e o interese xeral, e privado uso de vivenda social a personas que puidesen ter dereito ao memos por atoparse en situación ou risco de exclusión social e que para proceder ao desaloxo citado é precedente acudir aos xulgado... resolvo interpoñer as accións legais pertinentes". Se encarga de este caso el nuevo bufete de abogados que ganó el concurso que realizó el Concello de Cangas, la UTE Bufete Roibás Abogados.

En el informe del secretario municipal se hace constar que en el libro del Inventario de Bienes Municipales del Concello de Cangas aparece el citado inmuble como inscrito con carácter de dominio patrimonial, en régimen de uso, en propiedad a Casa dos Pobres, con una superficie de parcela de 1951,26 metros cuadrados, una longitud de fachada de 50,44 metros, con uso y destino para viviendas sociales.

La mencionada Casa de los Pobres de Cangas es una institución en este municipio. El Concello había adjudicado en febrero del presente año la reforma del inmuble, con el fin de acoger tres viviendas para personas y familias necesitadas.