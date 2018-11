Hacienda obliga a Cangas a aprobar la no disponibilidad de crédito de un millón de euros

El gobierno municipal de Cangas incumplió en el 2017 el plan económico que él mismo había elaborado por haber superado el techo de gasto en el año 2016 que marca el Plan de Ajuste. El Ministerio de Hacienda ya llamó la atención al Concello de Cangas en el mes de mayo por no haber aprobado en pleno la no disponibilidad de crédito por un importe nada más y nada menos que de 933.029,99 euros.

El mes pasado, el Ministerio de Hacienda reiteró al Concello de Cangas que estaba obligado a aprobar el citado acuerdo de no disponibilidad de crédito. Parece que ahora sí que hay intención de llevarlo al pleno municipal, puede que ya este mes. Mientras, el grupo municipal del Partido Popular recuerda que avisó en numerosas ocasiones al gobierno local de que tenía que efectuar y llevar a pleno un nuevo plan económico y financiero por incumplir el Plan de Ajuste.

El portavoz del Partido Popular, José Enrique Sotelo, aprovecha para manifestar que menos mal que se triplicaron los ingresos. "A saquear toca y a despilfarrar tambén. En 4 años el gasto corriente aumentó en 2 millones de euros".

Es en la liquidación del presupuesto de 2017 de donde se extraen los datos que maneja el principal partido de la oposición. El límite de gasto para en 2017 estaba en 11.940.597,44 euros y la previsión fue de 10.321.597,53 euros.

Lo que se requiere al Concello y que figura en el informe de Intervención Municipal es que "dado que coa liquidación do exercicio 2017, según el año de vigencia del PEF, se constatou o incumprimento da senda de gasto establecida neste, esa entidade deberá adoptar en 2018 os oportunos acordos de non disponibilidade previstos, sendo o seu importe como mínimo o correspondente ao incumprimento constado (933.029,99 euros) y actualizado por la tasa de referencia aplicable ao presente exercicio 2018 (2,4%). Polo tanto, faise imprescindible a adopción das medidas esixidas, polo que se deben de practicar retencións de créditos en contía suficiente e adoitar o acordo de non dispoñibilidade necesario sobre as partidas que figuran non punto terceiro".

Intervención informa de manera favorable al expediente, con el fin de volver a la senda de gasto dentro del plazo requerido. Este proceso va a afectar también en alto grado a la elaboración de los presupuestos municipales de 2019, que no hay previsión alguna de aprobarlos antes de fin de año. Abunda más la impresión de prorrogarlos.