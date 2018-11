Carro lamenta la falta de personal de la ludoteca que tiene que cerrar cuando hay vacaciones

El concejal de la coalición independiente XM de Moaña, Javier Carro, alerta de la falta de personal en la Ludoteca municipal que lleva al cierre en las temporadas de vacaciones, como agosto o época de Navidad. Asegura el edil que el domingo de la semana pasada, el gobieno se manifestaba en la calle por la falta de personal del Sergas en el centro de salud, algo que dice que comparte, pero asegura que se trata de la misma situación en la que el gobierno mantiene la ludoteca. Dice que es una institución que, según los informes que tiene, funciona muy bien, y el problema no está en las trabajadoras, sino en la planificación.

Carro recuerda que este centro cerró durante el mes de agosto por vacaciones del personal "y lo que les queda a los padres con niños matriculados en el centro, es llevarlos al colegio de Seara, en donde no tienen precisamente personal cualificado para atender a personas con enfermedades raras y, por lo tanto, no favorecen la tolerancia y la inclusión a personas (niños) con otras diversas necesidades de inclusión".

El concejal asegura que este mes, la ludoteca ya lleva cuatro días cerrada, que para diciembre cerrará entre 7 y 10 días y cree que los niños con algún tipo de problemas, necesitan interactuar con otros para favorecer su integración plena como cualquier otro: "Uno se pregunta por qué en caso de vacaciones de una persona, que está en su derecho de cogerlas, no se contrata a otra para mantener este servicio básico, y en lugar de ello, se permite cerrar la Ludoteca". Lo mismo ocurre, añade el edil, cuando una de la dos trabajadoras se pone enferma, va al médico o sufre cualquier percance: "Cierran y hasta nuevo aviso".

Carro no duda en felicitar al personal de este centro, pero dice que no puede hacer lo mismo con el gobierno local por "no prever en los presupuestos de Servicios Sociales este bloqueo en la ludoteca". Recuerda que cuando fueron aprobadas la cuentas, él ya criticó esta falta de previsión "y el tiempo acaba dándome la razón. Conforme se contrata personal para otros servicios, se podía hacer lo mismo para éste. Esto no son logros. Criticamos la gestión de otra administraciones, pero las nuestras pasan desapercibidas y en relación con la ludoteca hay una nefasta gestión".

Precisamente la ludoteca, en su anuncio de las actividades de esta semana, que estarán dedicadas al teatro, confirma que el viernes 30 estará cerrada.

En relación a la situación, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que el servicio de la ludoteca lo presta el Concello pero en el que no tienen competencias "polo que calquera contratación de personal de reforzo vai reparado pola intervención municipal, ademáis de ir contra o plan de axuste". Por esta razón, para poder dar los días de vacaciones a las dos trabajadoras municipales a los que tienen derecho por convenio "vémonos obrigados a pechar o servizo". Añade que para minimizar el impacto, se organizó agosto para esas vacaciones ya que los padres tienen la alternativa del campamento inclusivo que organiza el Concello y Autismo Morrazo, con un coste económico, además, menor al ofrecerse por paquetes semanales. Añade que en agosto aprovecharon para realizar el mantenimiento y preparado del centro. Aclara que la normativa de la Ludoteca no pemite que abra cuando haya enos de dos perstrabajadoras, así que cuando alguna pide un día, el Concello tiene que cerrarla.